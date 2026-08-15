/कांग्रेस में ‘एक परिवार, एक टिकट’ पर घमासान, सांसद का पलटवार- जीतने का दम है तो 4 टिकट भी मिलेंगे

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के दो बड़े नेताओं के बयान ही आपस में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं. पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बयान दिया था कि एक परिवार में सिर्फ एक वोट दिया जाएगा. उनके इस बयान पर गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर रंधावा ने, इसके उलट बयान दिया है.
शनिवार को लुधियाना के इसरू में प्रोग्राम को संबोधित करते हुए रंधावा ने कहा कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि दो-दो टिकट नहीं दिए जाएंगे, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीतने का दम होगा तो वे दो नहीं, बल्कि चार टिकटें लेकर कांग्रेस जिताएंगे. इससे पहले राहुल गांधी भी एक परिवार, एक टिकट के नियम की भी वकालत कर चुके हैं. मई 2022 में उदयपुर में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि वंशवाद के आरोपों से बचने और नए युवाओं को मौका देने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वडिंग ने राहुल गांधी के निर्देश पर पार्टी नए नेताओं को तैयार कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में 70 फीसद टिकट नए चेहरों को दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी अब ‘एक परिवार, एक टिकट’ के फार्मूले पर काम करेगी. यानी एक परिवार से पिता और बेटे दोनों को टिकट नहीं मिलेगा.
दरअसल, सुखजिंदर रंधावा के सांसद बनने के बाद डेरा बाबा नाक विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद वहां उपचुनाव होने थे. रंधावा चाहते थे कि उपचुनाव में टिकट उनकी पत्नी या फिर बेटे को मिले. आखिर में, रंधावा की पत्नी को टिकट भी मिला, लेकिन वो चुनाव हार गईं थीं.
दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे. जबकि पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजा वडिंग नहीं थे. इसरू गांव में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम वार्षिक राजनीतिक सम्मेलन था, ऐसे में राजा वडिंग का इस आयोजन में मौजूद ना होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है.
अंदरूनी कलह के ये बीज ऐसे में समय फूट रहे हैं, जब दूसरी तरफ यह भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जल्द ही पंजाब का दौरा कर सकते हैं. प्रोग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में 'चन्नी-चन्नी' के नारे लगाए गए. चरणजीत सिंह चन्नी सम्मेलन में मुख्य केंद्र बने रहे, जबकि राजा वडिंग की गैरमौजूदगी ने पंजाब कांग्रेस के अंदर जारी गुटबाजी और सत्ता संघर्ष को उजागर किया. इसके अलावा लगाए गए प्रचार सामग्री वाले बोर्ड और पोस्टरों से भी वडिंग की तस्वीर 'गायब' बताई जा रही है.