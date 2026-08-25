जाति जनगणना पर कांग्रेस की नई मांग, राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र; बोले- 'ओपन-एंडेड' सवाल से सही गिनती मुश्किल

जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने एक नई मांग रखी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा प्रश्नावली को बदलने की मांग की है. दोनों नेताओं का कहना है कि जातियों की सही गिनती के लिए सिर्फ लोगों से उनकी जाति का नाम खुलकर पूछना पर्याप्त नहीं होगा.
राहुल गांधी और खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि मौजूदा तरीके में व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही दर्ज कर लिया जाएगा. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, भारत में एक ही जाति को अलग-अलग राज्यों और इलाकों में अलग नामों, बोलियों और उपजातियों से जाना जाता है. ऐसे में एक ही समुदाय के लोग अलग-अलग नाम दर्ज करा सकते हैं. खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर एक जाति कई नामों में दर्ज हो गई तो आंकड़े बिखर सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर ओबीसी, अति पिछड़े और दूसरे वंचित समुदायों पर पड़ने की आशंका है.
कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि जाति जनगणना का मकसद सिर्फ संख्या जुटाना नहीं, बल्कि अलग-अलग समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझना भी है. अगर किसी समुदाय की वास्तविक संख्या ही ठीक से सामने नहीं आएगी, तो उसकी स्थिति का सही आकलन करना भी मुश्किल होगा. पत्र में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा कि इसका असर शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर भी पड़ सकता है. इसके साथ उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा जनगणना में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द तक शामिल नहीं है, ऐसे में ओबीसी की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा कैसे सामने आएगा.
भारत में सामाजिक न्याय की नीतियां सही आंकड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकतीं।
अलग-अलग जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब जातियों की गिनती सही तरीके से हो।
लेकिन सरकार ने जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए open-ended प्रश्न का तरीका… pic.twitter.com/ySP3REE7yQ
— Congress (@INCIndia) August 25, 2026
कांग्रेस ने जातियों की गिनती के लिए पहले से तैयार और प्रमाणित लिस्ट इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. नेताओं ने कहा कि एक ड्रॉपडाउन सूची बनाई जा सकती है, जिसमें सरकारी स्तर पर मान्य जातियों और समुदायों के नाम शामिल हों. पत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में इस्तेमाल होने वाले तरीके का भी हवाला दिया गया है. कांग्रेस का कहना है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से जुड़ी सरकारी सूचियों और भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण जैसे स्रोतों की मदद से ऐसी सूची तैयार की जा सकती है.
राहुल गांधी और खड़गे ने बिहार और तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण भी दिया है. कांग्रेस के मुताबिक, इन सर्वेक्षणों में पहले से तैयार जाति सूचियों का इस्तेमाल किया गया था. नेताओं ने दोनों राज्यों की जाति सूचियों को प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के साथ संदर्भ के तौर पर संलग्न करने की बात कही है.
कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि वह मौजूदा तरीके से की जा रही जाति जनगणना को स्वीकार नहीं करते. उन्होंने केंद्र सरकार से मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से बातचीत के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि जाति जनगणना सिर्फ कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गिनती इतनी सही होनी चाहिए कि उससे मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है.