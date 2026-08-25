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जाति जनगणना पर कांग्रेस की नई मांग, राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र; बोले- 'ओपन-एंडेड' सवाल से सही गिनती मुश्किल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. दोनों नेताओं का कहना है कि जाति पूछने के लिए 'ओपन-एंडेड' सवाल रखने से एक ही जाति के अलग-अलग नाम और उपजातियां दर्ज हो सकती हैं. इससे आंकड़े सही नहीं होंगे और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों के लिए सही तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 25, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:46 PM IST
जाति जनगणना पर कांग्रेस की नई मांग, राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र; बोले- 'ओपन-एंडेड' सवाल से सही गिनती मुश्किल

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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