'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की महारैली से पहले अमित शाह पर क्यों भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे?

Congress Rally In Delhi Ramlila Maidan: वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है. 14 दिसंबर यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की महारैली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी निकाली जा रही है. कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 14, 2025, 02:47 PM IST
Vote Chori
Vote Chori

Congress Rally In Delhi Ramlila Maidan: कांग्रेस 14 दिसंबर यानी रविवार को दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज सत्ता में 'चोरी की सरकार' है. लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 'सदन में बयान देना एक बात है, लेकिन उन्होंने सदन में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया. इसके बजाय उन्होंने अपना जवाब दिया. दूसरी बात, उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी. हमने डिटेल्स मांगी थीं कि वोट कैसे और किस तरह चुराए गए, और हमने सबूत पेश किए.'

दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर पूर्व कांग्रेस सांसद पी.एल. पुनिया ने कहा 'राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को लेकर रिसर्च की. महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों के एनालिसिस से पता चला कि उनकी रणनीति हेरफेर वाली है. मतदाताओं के वोट काटे गए और फर्जी वोटरों से मतदान कराया गया. इसके सभी सबूत हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त बातों को सुनने को तैयार नहीं है.'

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा 'हर राज्य से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा. केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होगा. राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के सबूत पेश किए. इस रैली से पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के संदेश को हर राज्य में जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा.'

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, 'सरकार यह सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी कैसे हो रही है. लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोगों के वोटों में हेरफेर किया जा रहा है. हम कह सकते हैं कि 'वोट छोड़ो, गांधी छोड़ो' का नारा हमारे नेता राहुल गांधी ने दिया था और वह हमारा है.'

कांग्रेस की वोट चोरी रैली का मकसद क्या है?

कांग्रेस इस रैली के जरिए जनता को इस बारे में जागरुक करना चाहती है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं. कांग्रेस का आरोप है कि यह सबकुछ सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है, इस तरह लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. अब तक जो डिटेल आई है, उसके अनुसार, कांग्रेस की 'वोट चोरी' के खिलाफ इस रैली के लिए किसी भी विपक्षी नेता को नहीं बुलाया गया. कथित वोट चोरी के खिलाफ अभियान के तहत अब तक 5.50 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं.

कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे

"वोट चोरी" के आरोपों को लेकर कांग्रेस जो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. उसमें कांग्रेस के टॉप नेता शामिल होने वाले हैं. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे. प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता भी मंच पर रहेंगे. इस बात की भी पूरी संभावना है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रामलीला मैदान में होन वाली इस रैली में शामिल होंगी.

 ये भी पढ़ें: वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा, गरमाई सियासत

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

congressamit shahCongress rally

