क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार के कथित रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया था कि भारतीय सेना को छूट मिल जाए तो पीओके वापस आ सकता है. उन्होंने पूछा, 'अगर पीओके काफी हद तक हमारे कब्जे में आ सकता था, तो सीजफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी?
Trending Photos
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री पाक सिंध वाले बयान पर अपनी नीति स्पष्ट करें. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि रक्षा मंत्री को अपने कथन की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सिंध बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा था और बाद में पाकिस्तान में चला गया. दीक्षित ने सवाल उठाया, 'क्या रक्षा मंत्री यह कहना चाहते हैं कि हम सिंध को वापस लेना चाहते हैं या उसे भारत में मिलाना चाहते हैं? अगर उनकी ऐसी कोई सोच है, तो देश को स्पष्ट बताया जाना चाहिए.'
कांग्रेस नेता ने सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार के कथित रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया था कि भारतीय सेना को छूट मिल जाए तो पीओके वापस आ सकता है. उन्होंने पूछा, 'अगर पीओके काफी हद तक हमारे कब्जे में आ सकता था, तो सीजफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज अचानक सिंध की बात उठ रही है. क्या सरकार वास्तव में अपनी नीति बदल रही है?' दीक्षित ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'अगर मेरा मन करे कि बीजिंग भारत का हिस्सा हो जाए, तो क्या उसका कोई मतलब है? सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वह क्या संदेश देना चाहती है.'
सिंध को लेकर क्या बोले थे राजनाथ सिंह?
दरअसल, सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध की जमीन आज भले ही भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक रूप से वह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर भाजपा के हमलावर रुख पर भी संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी कहां जाते हैं और कहां नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है?हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें और कार्यक्रम होते हैं. महत्वपूर्ण यह है कि सीजेआई संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए न्याय करें.'
BJP के लोग दिखावे के लिए मंदिर जाते हैंः संदीप दीक्षित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं. इसी को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी श्रीराम के दर्शन करने नहीं आते. इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि कौन किस मंदिर में जाता है, यह उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है. मेरा मानना है कि भाजपा के कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं.
यह भी पढ़ेंः 'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.