Advertisement
trendingNow13017077
Hindi Newsदेश

क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार के कथित रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया था कि भारतीय सेना को छूट मिल जाए तो पीओके वापस आ सकता है. उन्होंने पूछा, 'अगर पीओके काफी हद तक हमारे कब्जे में आ सकता था, तो सीजफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने कहा कि रक्षा मंत्री पाक सिंध वाले बयान पर अपनी नीति स्‍पष्‍ट करें. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि रक्षा मंत्री को अपने कथन की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सिंध बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा था और बाद में पाकिस्तान में चला गया. दीक्षित ने सवाल उठाया, 'क्या रक्षा मंत्री यह कहना चाहते हैं कि हम सिंध को वापस लेना चाहते हैं या उसे भारत में मिलाना चाहते हैं? अगर उनकी ऐसी कोई सोच है, तो देश को स्पष्ट बताया जाना चाहिए.'

कांग्रेस नेता ने सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार के कथित रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया था कि भारतीय सेना को छूट मिल जाए तो पीओके वापस आ सकता है. उन्होंने पूछा, 'अगर पीओके काफी हद तक हमारे कब्जे में आ सकता था, तो सीजफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज अचानक सिंध की बात उठ रही है. क्या सरकार वास्तव में अपनी नीति बदल रही है?' दीक्षित ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'अगर मेरा मन करे कि बीजिंग भारत का हिस्सा हो जाए, तो क्या उसका कोई मतलब है? सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वह क्या संदेश देना चाहती है.'

सिंध को लेकर क्या बोले थे राजनाथ सिंह?
दरअसल, सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध की जमीन आज भले ही भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक रूप से वह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर भाजपा के हमलावर रुख पर भी संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी कहां जाते हैं और कहां नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है?हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें और कार्यक्रम होते हैं. महत्वपूर्ण यह है कि सीजेआई संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए न्याय करें.' 

Add Zee News as a Preferred Source

BJP के लोग दिखावे के लिए मंदिर जाते हैंः संदीप दीक्षित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं. इसी को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी श्रीराम के दर्शन करने नहीं आते. इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि कौन किस मंदिर में जाता है, यह उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है. मेरा मानना है कि भाजपा के कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः 'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

congressrajnath singh

Trending news

धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन