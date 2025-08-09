एयरफोर्स चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार को फिर घेरा, कहा- PM मोदी से कई सवालों का जवाब मिलना बाकी

Jairam Ramesh, Gaurav Gogoi: इस समय देश में एक अजीब ट्रेंड चल रहा है. जैसे ही भारत की सेना और सुरक्षाबलों के शौर्य और पराक्रम का जिक्र होता है तो विपक्ष फौरन उसे सरकार को झुकाने का मौका मानकर घेरने लगती है. ताजा मामला सेना के उस आयोजन से जुड़ा है कि जहां एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी. IAF के चीफ ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) ने यानी पाकिस्तान के ऊपर 80 घंटे तक चले IAF के प्रहार के साथ ही बालाकोट पर संदेह का अंत हो गया है.

वायु सेना (IAF) प्रमुख के इस खुलासे के बाद कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) विमान को मार गिराया गया था, उस तथ्य पर कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी.

ऑपरेशन क्यों रोका?

कांग्रेस सांसद और पार्टी संचार प्रमुख जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को घेरते हुए X पर लिखा- एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह द्वारा आज किए गए नए खुलासे के मद्देनजर, यह सब जानना और भी जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया. दबाव कहां से आया और उन्होंने इतनी जल्दी क्यों झुकना पड़ा?

वहीं लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने भी जवाब मांगा और पूछा कि ऑपरेशन को अचानक समाप्त करने से पहले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से क्या रियायतें हासिल की होंगी? गोगोई ने लिखा- 'सवाल यह है कि 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक समाप्त करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी नेतृत्व से क्या रियायतें हासिल कीं.'

FAQ

सवाल- विपक्ष क्यों सरकार को घेर रहा है?

जवाब- विपक्ष का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता की थी. ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष प्रधानमंत्री पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगा रहा है. हालांकि सरकार ने ट्रंप के उस दावे को पुरजोर तरीके से खारिज करते हुए कहा था- 'पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने ही अपने भारतीय समकक्ष से युद्धविराम का अनुरोध किया था. जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल हो चुके थे.'

सवाल- पाकिस्तान से कैसे निपटा गया?

जवाब- 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ जगहों पर आतंकी ढाँचों को निशाना बनाया, जिसके बाद के दिनों में सीमा पार कई झड़पें हुईं.