लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट (Congress List for UP Election) जारी कर दी है. कांग्रेस ने 41 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं. इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और विधायक अदिति सिंह (Aditi Singh) ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.

40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट

बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने वादा किया है कि यूपी में पार्टी 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देगी. इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, जिसमें 50 महिला प्रत्याशियों के नाम थे.

कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

अदिति सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह (MLA Aditi Singh) ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. अदिति सिंह ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया. उन्होंने पत्र में लिखा, ' आपको अवगत कराना है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं. कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें.'

यूपी में सात चरणों में होगा विधान सभा चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 403 विधान सभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी. यूपी में विधान सभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. इसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें तथा अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा.

