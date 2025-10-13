Advertisement
trendingNow12959375
Hindi Newsदेश

शाखा में लाठी के आक्रामक प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में इन जगहों पर RSS कार्यक्रम बैन!

RSS Activities Ban: कांग्रेस सरकार के समय में तीन बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लग चुका है. फिलहाल केंद्र में भाजपा है और हाल में स्वयंसेवकों वाले सिक्के जारी किए गए हैं लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक में अब शाखा और संघ के दूसरे कार्यक्रमों पर बैन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाखा में लाठी के आक्रामक प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में इन जगहों पर RSS कार्यक्रम बैन!

Karnataka RSS News: पूरे 100 साल के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुल तीन बार प्रतिबंध लग चुका है. गांधी जी की हत्या, इमर्जेंसी के समय और 1992 में ऐसा हुआ था. अब ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व के साथ स्वयंसेवकों के चित्र वाला सिक्का जारी किया है, एक बार फिर बैन का निर्देश दे दिया गया है. हां, कांग्रेस शासित कर्नाटक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और राज्य में मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम को बैन वाला पत्र लिखा था. उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों में RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी. कुछ समय पहले सीएम सिद्धारमैया ने इसका आदेश भी जारी कर दिया. 

सिद्धारमैया ने निर्देश दिया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों और राज्य सरकार की दूसरी जमीनों पर आरएसएस की शाखाएं न लगाई जाएं. कांग्रेस सरकार के मंत्री ने शाखा में दिखाई देने वाले दंड को लेकर अलग ही बातें कही हैं. इस पर भाजपा की तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए हैं. 

संघ की लाठी से किसे लगता है डर?

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य के मंत्री खरगे ने कुछ हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि RSS की शाखाएं सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, मंदिरों, पार्कों और पुरातत्व विभाग के स्थलों पर चल रही हैं. इन जगहों पर पुलिस की अनुमति के बगैर लाठी (दंड) के साथ आक्रामक प्रदर्शन किए जाते हैं जिससे बच्चों और युवाओं के मन पर नकारात्मक विचारों का असर पड़ रहा है. 

प्रियांक खरगे ने पत्र में लिखा, 'जब समाज में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत (एकता, समानता और अखंडता) हमें उन्हें रोकने का अधिकार देते हैं.' उन्होंने लिखा कि देश के बच्चों, युवाओं और समाज के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के हित में आरएसएस की सभी गतिविधियों को सरकारी परिसरों में प्रतिबंधित किया जाए. 

एक साल पहले मोदी सरकार ने हटाया एक बैन

आपको याद होगा एक साल पहले ही गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया था. इसके लिए मोदी सरकार को 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों के आदेशों में संशोधन करना पड़ा था. कांग्रेस राज में सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने से रोक दिया गया था. 

खरगे पर भड़की भाजपा

भाजपा ने खरगे के लेटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, 'प्रियांक खरगे ऐसे पत्र लिखने वाले कौन होते हैं? आरएसएस पर बोलने या टिप्पणी करने से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को समझना चाहिए. कांग्रेस सरकार के दौरान भारत-चीन युद्ध में भूमिका के लिए आरएसएस की सराहना की गई थी और उसे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. प्रियांक को यह समझना चाहिए.'

पढ़ें: 100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम मोदी ने कहा आजाद भारत में पहली बार

विजयेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते प्रियांक खरगे को आरएसएस पर टिप्पणी करने के बजाय अपने निर्वाचन क्षेत्र गुलबर्गा के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस अपनी शताब्दी मना रही है और ऐसे समय में प्रियांक इस संगठन पर प्रतिक्रिया देकर केवल मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं. 

पढ़ें: सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

rss news

Trending news

करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल