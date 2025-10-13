शाखा में लाठी के आक्रामक प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में इन जगहों पर RSS कार्यक्रम बैन!

Karnataka RSS News: पूरे 100 साल के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुल तीन बार प्रतिबंध लग चुका है. गांधी जी की हत्या, इमर्जेंसी के समय और 1992 में ऐसा हुआ था. अब ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व के साथ स्वयंसेवकों के चित्र वाला सिक्का जारी किया है, एक बार फिर बैन का निर्देश दे दिया गया है. हां, कांग्रेस शासित कर्नाटक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और राज्य में मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम को बैन वाला पत्र लिखा था. उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों में RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी. कुछ समय पहले सीएम सिद्धारमैया ने इसका आदेश भी जारी कर दिया.

सिद्धारमैया ने निर्देश दिया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों और राज्य सरकार की दूसरी जमीनों पर आरएसएस की शाखाएं न लगाई जाएं. कांग्रेस सरकार के मंत्री ने शाखा में दिखाई देने वाले दंड को लेकर अलग ही बातें कही हैं. इस पर भाजपा की तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए हैं.

संघ की लाठी से किसे लगता है डर?

राज्य के मंत्री खरगे ने कुछ हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि RSS की शाखाएं सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, मंदिरों, पार्कों और पुरातत्व विभाग के स्थलों पर चल रही हैं. इन जगहों पर पुलिस की अनुमति के बगैर लाठी (दंड) के साथ आक्रामक प्रदर्शन किए जाते हैं जिससे बच्चों और युवाओं के मन पर नकारात्मक विचारों का असर पड़ रहा है.

प्रियांक खरगे ने पत्र में लिखा, 'जब समाज में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत (एकता, समानता और अखंडता) हमें उन्हें रोकने का अधिकार देते हैं.' उन्होंने लिखा कि देश के बच्चों, युवाओं और समाज के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के हित में आरएसएस की सभी गतिविधियों को सरकारी परिसरों में प्रतिबंधित किया जाए.

एक साल पहले मोदी सरकार ने हटाया एक बैन

आपको याद होगा एक साल पहले ही गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया था. इसके लिए मोदी सरकार को 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों के आदेशों में संशोधन करना पड़ा था. कांग्रेस राज में सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने से रोक दिया गया था.

खरगे पर भड़की भाजपा

भाजपा ने खरगे के लेटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, 'प्रियांक खरगे ऐसे पत्र लिखने वाले कौन होते हैं? आरएसएस पर बोलने या टिप्पणी करने से पहले उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को समझना चाहिए. कांग्रेस सरकार के दौरान भारत-चीन युद्ध में भूमिका के लिए आरएसएस की सराहना की गई थी और उसे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. प्रियांक को यह समझना चाहिए.'

विजयेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते प्रियांक खरगे को आरएसएस पर टिप्पणी करने के बजाय अपने निर्वाचन क्षेत्र गुलबर्गा के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस अपनी शताब्दी मना रही है और ऐसे समय में प्रियांक इस संगठन पर प्रतिक्रिया देकर केवल मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं.

