महिला के गंभीर आरोपों के बाद BJP CPI-M ने मांगा राहुल ममकूटथिल का इस्तीफा, कांग्रेस ने किया इनकार

केरल में युवा कांग्रेस नेता और पहली बार विधायक बने राहुल ममकूटाथिल के इर्द-गिर्द राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी और सीपीआई-एम ने एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों के चलते उनके इस्तीफे की मांग की है. जबकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है. गुरुवार (21 अगस्त) को, ममकूटाथिल ने एक के बाद एक कई आरोपों का सामना करने के बाद यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. जिसमें यह दावा भी शामिल है कि उन्होंने एक महिला को गर्भपात के लिए मजबूर किया.

हालांकि यूवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे को पहली बार विधायक बने ममकूटाथिल का निजी फैसला बताया गया. लेकिन कई वरिष्ठ नेता उनके व्यवहार से नाराज थे, जबकि उनके कुछ करीबी सहयोगी उनकी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे. भले ही राय में मतभेद हो, कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि ममकूटाथिल अपनी विधायक सीट भी छोड़ दें. पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो इस तरह के कदम को उचित ठहराए, और उन्होंने सीपीआई(एम) विधायक मुकेश जैसे उदाहरणों की ओर इशारा किया, जो गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद पद पर बने रहे.

आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गई

इसकी बजाय, पार्टी ने कार्रवाई को संगठनात्मक स्तर तक सीमित करने का फैसला किया है, साथ ही आरोपों की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है. इस बीच, पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अभी तक कोई मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है. एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक वकील, जिसे सीपीआई(एम) का समर्थक बताया गया है, द्वारा दायर की गई शिकायत केवल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थी. पुलिस को दी गई प्रारंभिक कानूनी सलाह में चेतावनी दी गई थी कि केवल इस आधार पर मामला दर्ज करना अदालत में उल्टा पड़ सकता है.

आरोप लगाने वाली महिला की विश्वसनीयत पर सवाल

अधिकारियों ने संकेत दिया कि आगे कदम तभी उठाए जाएंगे जब शिकायतकर्ता अतिरिक्त सबूत पेश करेगा या यदि लीक हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी गई महिला स्वयं सामने आएगी. इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया पलक्कड़ कांग्रेस सांसद वी.के. श्रीकंदन ने, जिन्होंने शुक्रवार को ऐसी टिप्पणियों से हंगामा खड़ा कर दिया, जिन्हें व्यापक रूप से पीड़िता को अपमानित करने वाला माना गया. पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और एक शिकायतकर्ता की तस्वीरों का जिक्र किया, जो मंत्रियों के साथ अर्ध-नग्न अवस्था में थी.

इन आरोपों के पीछे सियासी साजिश

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन आरोपों के पीछे एक राजनीतिक साजिश है, यह सवाल उठाते हुए कि यह मामला वर्षों बाद क्यों सामने आया और मीडिया द्वारा ऑडियो क्लिप पर निर्भरता को 'एआई वीडियो के युग' में अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया. श्रीकंदन के साथ इस मुद्दे पर राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी भी शामिल हुए, जिन्होंने शुक्रवार को 'मंत्रियों के साथ तथाकथित तस्वीरों' को सामने लाने का आग्रह किया.

