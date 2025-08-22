महिला के गंभीर आरोपों के बाद BJP CPI-M ने मांगा राहुल ममकूटथिल का इस्तीफा, कांग्रेस ने किया इनकार
Advertisement
trendingNow12892190
Hindi Newsदेश

महिला के गंभीर आरोपों के बाद BJP CPI-M ने मांगा राहुल ममकूटथिल का इस्तीफा, कांग्रेस ने किया इनकार

गुरुवार (21 अगस्त) को, ममकूटाथिल ने एक के बाद एक कई आरोपों का सामना करने के बाद यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. जिसमें यह दावा भी शामिल है कि उन्होंने एक महिला को गर्भपात के लिए मजबूर किया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Congress-MLA-Rahul-Mamkootathils
Congress-MLA-Rahul-Mamkootathils

केरल में युवा कांग्रेस नेता और पहली बार विधायक बने राहुल ममकूटाथिल के इर्द-गिर्द राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी और सीपीआई-एम ने एक महिला द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों के चलते उनके इस्तीफे की मांग की है. जबकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है. गुरुवार (21 अगस्त) को, ममकूटाथिल ने एक के बाद एक कई आरोपों का सामना करने के बाद यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. जिसमें यह दावा भी शामिल है कि उन्होंने एक महिला को गर्भपात के लिए मजबूर किया.

हालांकि यूवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे को पहली बार विधायक बने ममकूटाथिल का निजी फैसला बताया गया. लेकिन कई वरिष्ठ नेता उनके व्यवहार से नाराज थे, जबकि उनके कुछ करीबी सहयोगी उनकी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे. भले ही राय में मतभेद हो, कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि ममकूटाथिल अपनी विधायक सीट भी छोड़ दें. पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो इस तरह के कदम को उचित ठहराए, और उन्होंने सीपीआई(एम) विधायक मुकेश जैसे उदाहरणों की ओर इशारा किया, जो गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद पद पर बने रहे.

आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गई
इसक बजाय, पार्टी ने कार्रवाई को संगठनात्मक स्तर तक सीमित करने का फैसला किया है, साथ ही आरोपों की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है. इस बीच, पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए अभी तक कोई मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है. एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक वकील, जिसे सीपीआई(एम) का समर्थक बताया गया है, द्वारा दायर की गई शिकायत केवल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थी. पुलिस को दी गई प्रारंभिक कानूनी सलाह में चेतावनी दी गई थी कि केवल इस आधार पर मामला दर्ज करना अदालत में उल्टा पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः Rini Ann George: गंदे मैसेज भेजकर होटल बुलाया... एक्ट्रेस के आरोप पर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राहुल का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी

आरोप लगाने वाली महिला की विश्वसनीयत पर सवाल
अधिकारियों ने संकेत दिया कि आगे कदम तभी उठाए जाएंगे जब शिकायतकर्ता अतिरिक्त सबूत पेश करेगा या यदि लीक हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी गई महिला स्वयं सामने आएगी. इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया पलक्कड़ कांग्रेस सांसद वी.के. श्रीकंदन ने, जिन्होंने शुक्रवार को ऐसी टिप्पणियों से हंगामा खड़ा कर दिया, जिन्हें व्यापक रूप से पीड़िता को अपमानित करने वाला माना गया. पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और एक शिकायतकर्ता की तस्वीरों का जिक्र किया, जो मंत्रियों के साथ अर्ध-नग्न अवस्था में थी.

इन आरोपों के पीछे सियासी साजिश
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन आरोपों के पीछे एक राजनीतिक साजिश है, यह सवाल उठाते हुए कि यह मामला वर्षों बाद क्यों सामने आया और मीडिया द्वारा ऑडियो क्लिप पर निर्भरता को 'एआई वीडियो के युग' में अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया. श्रीकंदन के साथ इस मुद्दे पर राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी भी शामिल हुए, जिन्होंने शुक्रवार को 'मंत्रियों के साथ तथाकथित तस्वीरों' को सामने लाने का आग्रह किया.

यह भी पढ़ेंः नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Keralacongress

Trending news

महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
;