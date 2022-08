Congress: कांग्रेस का Youtube चैनल अचानक हुआ डिलीट, पार्टी भी हैरान; किया ये ट्वीट

Congress YouTube Channel Deleted: कांग्रेस को यूट्यूब पर बड़ा झटका लगा है. पार्टी का आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट अचानक डिलीट हो गया है. गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को खुद ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार उनका अकाउंट कैसे डिलीट हुआ. अकाउंट डिलीट होने के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी ने कहा कि इस बारे में यूट्यूब और गूगल से संपर्क किया गया है. पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि अकाउंट कैसे डिलीट हो गया.

कहीं कोई साजिश तो नहीं?

डिलीट होने के बाद कांग्रेस अपने यूट्यूब अकाउंट को फिर से रीस्टोर करने की जुगत में लग गई है. पार्टी ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि हमारा यूट्यूब चैनल 'Indian National Congress' डिलीट हो गया है. हम इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं. इस क्रम में यूट्यूब और गूगल से बातचीत की जा रही है. जांच की जा रही है और समझने को कोशिश की जा रही है कि ये तकनीकी खराबी के कारण हुआ या फिर इसके पीछे कोई साजिश है. उम्मीद है जल्द ही वापस आएंगे.

कांग्रेस ने किया ये ट्वीट

Hi,

Our YouTube channel - 'Indian National Congress' has been deleted. We are fixing it and have been in touch with Google/YouTube teams.

We are investigating what caused this - a technical glitch or sabotage.

Hope to be back soon.

Team

INC Social Media

— Congress (@INCIndia) August 24, 2022