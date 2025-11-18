Advertisement
मुंबई निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?

मुंबई निकाय चुनाव में कांग्रेस और एमएनएस के एक साथ आने की बात चल रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से इन अटकलों पर विराम लग गया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:32 AM IST
मुंबई निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?

Congress on Raj Thackeray: महाराष्ट्र के महा विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुट शामिल है, उन्होंने आगामी मुंबई निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के अपने फैसले की फिर से पुष्टि की है.

कांग्रेस अकेले क्यों लड़ेगी चुनाव?
कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत (Sachin Sawant) ने सोमवार को कहा कि ये फैसला "स्थानीय नेताओं, जिला इकाई और केंद्रीय नेतृत्व के साथ व्यापक विचार-विमर्श" के बाद लिया गया है. हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये फैसला राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मराठी पहचान पर अडिग रुख और उसके कारण, और बार-बार 'बाहरी' होने की बहस पर आधारित है.

MNS का पलटवार
एमएनएस मुंबई प्रमुख संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) ने कहा, "कांग्रेस का इतिहास सभी जानते हैं. उन्होंने किसे मारा है; हम जानते हैं. मैं उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं." सत्तारूढ़ बीजेपी कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनी हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि एएनएल के 'मराठी पहचान' वाले रुख ने अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत को और मजबूत कर दिया है.

"विचारधारा की बात"
सावंत ने कहा, "कांग्रेस ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया है. हमारी राजनीति संवैधानिक मूल्यों, समानता और समावेशिता पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि पार्टी शुरू से ही मनसे की भाषाई राजनीति और शारीरिक धमकी की रणनीति का विरोध करती रही है. उन्होंने मनसे के गुंडों द्वारा प्रवासी मज़दूरों पर हमले के कई चौंकाने वाले मामलों का ज़िक्र करते हुए कहा, "हमें मराठी पहचान पर गर्व है... लेकिन हम ऐसी किसी भी राजनीति का विरोध करते हैं जो दूसरी भाषाओं का अपमान करती हो या दूसरे लोगों पर हमला करती हो."

 'बाहरी' कहने पर ऐतराज
सावंत ने तर्क दिया कि प्रवासियों को 'बाहरी' कहना न सिर्फ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को, बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से आने वाले उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है जो मुंबई में अपना घर बनाते हैं. उन्होंने कहा, "जो लोग महाराष्ट्र से बाहर कहीं और काम करने जाते हैं, उन्हें इस बयानबाजी के परिणाम भुगतने पड़ते हैं."

बीजेपी की आलोचना
उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स का ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और कहा कि इस तरह की बातें सचमुच में मुंबई के आर्थिक माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं. उन्होंने नागरिक मुद्दों - गड्ढों वाली सड़कें, वेंडर्स से जुड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण को भी उठाया, जिन्हें पहचान संबंधी बहसों का सहारा लेने के बजाय हल किया जाना चाहिए. मुंबई कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने पहले कहा था कि 'कुछ पार्टियां' - जिनका साफ तौर से एमएनएस की तरफ इशारा था - "कानून अपने हाथ में लेती हैं".

साथ आए हैं राज और उद्धव
राज ठाकरे की एमएनएल और उद्धव ठाकरे की सेना - सालों की दुश्मनी और पारिवारिक कलह के बाद - एक-दूसरे के और करीब आ गई हैं, जब उन्होंने भाजपा सरकार को सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक हिंदी अनिवार्य करने की विवादास्पद योजना से पीछे हटने के लिए मजबूर करने का श्रेय लिया. इसके बाद दोनों भाइयों के बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने की योजना बनाई गई, जिससे चर्चा हुई कि मनसे को एमवीए गुट में शामिल किया जाएगा. ऐसा अभी तक नहीं हुआ है.

