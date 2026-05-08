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Hindi Newsदेशलिख कर रख लो, कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन..., चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा

'लिख कर रख लो, कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश पर आक्रमण किया है. लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है. हरियाणा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वोट चोरी कर के चुनाव जीता है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही देश से बीजेपी की सरकार के जाने का वक्त आने वाला है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 10:17 PM IST
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राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (08 मई) को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस की सद्भाव यात्रा के तहत गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि आने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को और कोई नहीं हरा सकता है. बीजेपी को केवल कांग्रेस ही हरा पाएगी. जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश पर आक्रमण किया है. लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है. 

दरअसल, राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि लिख कर ले लो, कोई और पार्टी BJP को हरा नहीं सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही BJP और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम हराएंगे. उन्होंने कहा कि देश की और कोई पार्टी बीजेपी के सामने नहीं खड़ी रह पाएगी. 

राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया. अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चोरी किया. राहुल ने कहा कि इन्होंने चोरी करने का सिस्टम बना लिया हैय पीएम मोदी ने चुनाव आयोग नौकरशाही को कंट्रोल कर लिया है. 

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये सोच रहे हैं कि इनका राज बरकरार रहेगा, लेकिन हकीकत यही है कि इनके जाने का वक्त आ गया है. जनता समझ गई है कि पीएम मोदी और शाह देश को बेचने का काम कर रहे हैं. पीएम मोदी चाहें जितना भी वोट चोरी कर लें, उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा. 

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जानिए राहुल गांधी ने और क्या कहा? 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप रही है. देश का धन लूटकर अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है. वहीं, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. केंद्र सरकार की नीतियों से किसान, युवा, छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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