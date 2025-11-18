SIR Review: रामलीला मैदान से हुंकार, हस्ताक्षर अभियान और... बिहार की हार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार

Congress SIR review meeting: बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने के बाद बिहार की हार पर कांग्रेस पार्टी में महामंथन हुआ. एसआईआर (SIR) को लेकर कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा भवन में हुई मीटिंग में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट के जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'आज हमने 'SIR' पर विस्तार से चर्चा की है. इस दौरान चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा गया.

आयोग पर आरोप

चुनाव आयोग समाज के एक खास वर्ग को निशाना बना रही है. चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है. BLos ख़ुदकुशी कर रहे हैं. हम लोग SIR के खिलाफ लड़ेंगे. चुनाव आयोग विपक्ष को बर्बाद करना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए

दिसंबर के पहले वीक में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी जो SIR के खिलाफ होगा. विरोध प्रदर्शन का ये आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा.

#WATCH | Over Congress meeting on SIR today, party MP KC Venugopal says, "...In the first week of December, Congress will hold a massive rally on this issue (SIR) in Ramlila Maidan." "Kerala Assembly passed a resolution to postpone the SIR exercise. Even the Kerala Chief… pic.twitter.com/GHOkTMmt8Q — ANI (@ANI) November 18, 2025

हस्ताक्षर अभियान

कांग्रेस 'SIR' के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है. देशभर में करीब 5 करोड़ लोगों से 'SIR' के खिलाफ हस्ताक्षर करवाएगी कांग्रेस. इसके बाद दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ़्ते में कांग्रेस एक रैली भी करेगी. बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की. वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे. अन्य सीनियर नेताओं में एआईसीसी महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के एआईसीसी प्रभारी, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख और कुछ राज्यों के सीडब्ल्यूसी सदस्य भी शामिल हुए.

ये भी देखें- Delhi Bomber Umar Video: दिल्ली धमाके से पहले अपने आखिरी वीडियो में क्या बोला आतंकी डॉक्टर उमर? जान लीजिए

बिहार में राहुल गांधी का 'वोट चोरी' नामक कथित 'हाईड्रोजन बम' चुनावी अखाड़े में फुस्सी बम साबित हुआ. जनता ने महागठबंधन को खारिज किया तो आरजेडी (25), कांग्रेस (6), वामदलों को 3 सीट से संतोष करना पड़ा.