/1923 में कांग्रेस ने की थी वीर सावरकर की रिहाई की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई के दौरान परपोते का दावा

Rahul Gandhi defemation case: पुणे की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने एक बार फिर दावा किया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उनके परदादा का लगातार अपमान कर रहे हैं. सत्यकी सावरकर ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत बातें रचकर, उन्हें माफीवीर बताकर लंबे समय से उनका अपमान किया जा रहा है जबकि 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद ही वीर सावरकर की रिहाई के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था.
यह मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे से जुड़ा है. सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते समय वीर सावरकर के बारे में कथित रूप से झूठे और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया था. उसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान सत्यकी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने अगली सुनवाई के दौरान अपने बयान का सबूत देने की बात भी कही है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंदन में एक आयोजन में कहा था वीर सावरकर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि उन्हें और उनके कुछ साथियों को एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करके खुशी मिली थी. इसके अलावा राहुल गांधी अक्सर सावरकर का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी के सभी नेताओं और आरएसएस के नेतृत्व को घेरकर उनकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं. वीर दामोदर सावरकर का नाम लेकर बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पहले भी मानहानि के केस हुए हैं, जिनमें उन्हें माफी मांगनी पड़ी है.
राहुल ने कहा था- सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, मोदी और अन्य पर सवाल पूछता रहूंगा.
ऐसे में राहुल गांधी ने जब सावरकर को लेकर 2023 में नई थ्योरी गढ़ी तो वीर दामोदर सावरकर के प्रपौत्र ने पहले उन्हें कोर्ट में घसीटा फिर उसी मुकदमें की सुनवाई के दौरान ये बयान दिया कि आज कांग्रेस के नेता उनके परदादा के लिए अच्छी भावना नहीं रखते, अपमानजनक बयान देते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने खुद 1923 में उनकी रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित किया था.
बुधवार को राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार द्वारा जिरह के दौरान सत्यकी सावरकर ने अदालत में कहा कि कांग्रेस ने सावरकर की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी रिहाई की बढ़ती जन मांग को देखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया था.
उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि कांग्रेस ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने से पहले भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया होता, तो संभव है कि उनकी फांसी टल जाती.
वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान की सेल्युलर जेल (काला पानी) में बंद रहे. इसके बाद उन्हें रत्नागिरी जेल भेजा गया, जहां से 1924 में सशर्त रिहाई मिली. हालांकि, 1937 तक उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की सीमाओं में ही रहने की शर्त के साथ नजरबंद रखा गया.
सत्यकी सावरकर ने कहा कि अगली सुनवाई में वह कांग्रेस के 1923 के प्रस्ताव की प्रति अदालत में प्रस्तुत करेंगे. कांग्रेस के उस प्रस्ताव में कहा गया था- विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और उनके भाई गणेश सावरकर को भी ऐसी ही सजा मिली थी, लेकिन गणेश सावरकर को रिहा कर दिया गया, जबकि विनायक दामोदर सावरकर को नहीं छोड़ा गया. कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकार उनके साथ प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार कर रही थी, जबकि वे रिहाई के हकदार थे.
सत्यकी सावरकर ने अदालत में यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि वीर सावरकर द्वारा दी गई दया याचिकाओं की भाषा ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पण या निष्ठा व्यक्त करने वाली थी.
उन्होंने कहा, 'सावरकर को दया याचिकाओं के कारण रिहा नहीं किया गया था. मेरी शिकायत इस बात से संबंधित नहीं है कि किसने कितनी याचिकाएं दीं या किसे कैसे रिहा किया गया'
सत्यकी सावरकर ने दोहराया कि राहुल गांधी ने लंदन में जिस पुस्तक और कथित घटना का उल्लेख किया था, वैसी कोई पुस्तक वीर सावरकर ने नहीं लिखी और न ही ऐसा कोई घटनाक्रम कभी हुआ.
अदालत के निर्देश पर पुणे पुलिस ने जांच कर 27 मई 2024 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के भाषण से वीर सावरकर की कथित मानहानि हुई. राहुल गांधी ने जुलाई 2025 में इस मामले में खुद को निर्दोष बताया था. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
सात्यिकी ने 2023 में ही न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी का बयान झूठा और दुर्भावनापूर्ण है. सबसे पहले बता दूं कि राहुल गांधी की सुनाई हुई यह घटना काल्पनिक है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी. वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे. उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी. उनके बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा और दुर्भावनापूर्ण है. राहुल गांधी ने यह नैरेटिव अपमान करने के उद्देश्य से गढ़ा था.'