Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /1923 में कांग्रेस ने की थी वीर सावरकर की रिहाई की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई के दौरान परपोते का दावा

1923 में कांग्रेस ने की थी वीर सावरकर की रिहाई की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई के दौरान परपोते का दावा

राहुल गांधी जब लंदन गए थे, वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक मुसलमान को पीटा और झगड़े का लुत्फ उठाया. वीर दामोदर सावरकर के पोते सात्यिकी सावरकर ने उस बयान के खिलाफ पुणे में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:26 PM IST
1923 में कांग्रेस ने की थी वीर सावरकर की रिहाई की मांग, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई के दौरान परपोते का दावा
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन IT स्टॉक्स ने मारी बाजी
Indian stock market54 min ago
2
Sanae Takaichi1 hr ago
3
Aaron Summers1 hr ago
4
Garud Puran1 hr ago
5
Rao Bahadur1 hr ago