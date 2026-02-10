लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों दिया अविश्वास प्रस्ताव? क्या लगाया गया आरोप, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं किया समर्थन

No-confidence motion notice against Lok Sabha Speaker Om Birla: कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किया है. जानते हैं इसकी वजह, समझते हैं पूरी खबर.
Lok Sabha Speaker Om Birla No Confidence Motion: लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव अब स्पीकर तक पहुंच गया है. कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के मुताबिक, यह प्रस्ताव नियम 94C के तहत दोपहर 1:14 बजे सौंपा गया. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. विपक्ष का दावा है कि संसद की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही और बार-बार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है.
विपक्ष ने स्पीकर पर क्या आरोप लगाए?
विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला पर “खुले तौर पर पक्षपात” करने का आरोप लगाया है. अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में चार घटनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है. सबसे बड़ा आरोप यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया. राहुल गांधी उस दौरान चीन के साथ 2020 के सैन्य तनाव का मुद्दा उठाना चाहते थे और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देना चाहते थे.
सांसदों का निलंबन और विवादित बयान
विपक्ष ने आठ सांसदों के निलंबन को भी इस प्रस्ताव का आधार बनाया है. इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया है. एक और बड़ा मुद्दा उस बयान को लेकर है, जिसमें स्पीकर ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. विपक्ष का कहना है कि यह बयान अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है.
TMC ने साइन क्यों नहीं किया?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस (TMC) के रुख को लेकर हो रही है.TMC ने फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि पार्टी कांग्रेस के कदम से असहमत नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि सबसे पहले सभी विपक्षी दलों को स्पीकर को एक संयुक्त पत्र लिखना चाहिए था. टीएमसी चाहती थी कि स्पीकर को 2 से 3 दिन का समय दिया जाए.अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है.
TMC का तर्क क्या है?
अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना सही नहीं था. अगर सत्तापक्ष के सांसदों को बोलने दिया जा सकता है, तो विपक्ष को भी बराबर मौका मिलना चाहिए. TMC का कहना है कि वह चाहती है कि संसद चले, लेकिन इसकी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है.
