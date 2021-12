बीजेपी स्पोकपर्सन साइना NC पर कांग्रेस का निशाना, कहा- ट्वीट करने से पहले फैक्ट चेक जरूरी

नई दिल्ली: जेपी स्पोकपर्सन साइना NC ने पीएम नरेंद्र मोदी की सहजता और सरलता दिखाते हुए एक फोटो ट्वीट किया और कहा कि संघ के संस्कारी, समर्पित, संकल्पित स्वयंसेवक की नम्रता का दर्शन कुछ इस तरह होते हैं. इस ट्वीट में लिखा गया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की मुख्य शिल्पकार आरती डोगरा से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

जिस फोटो के साथ साइना ने ट्वीट किया उसे लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने कहा कि साइना अपनी गलत जानकारी को ठीक कर लें.

Specially abled not physically challenged ,Aarati Dongra..IAS officer who was the chief architect behind the renovation of *Kashi Vishwanath temple* Modiji taking her blessings. संघ संस्कारीक , समॅपीॅत , संकल्पित स्वयंसेवक की नम्रता का दर्शन @narendramodi @blsanthosh @JPNadda pic.twitter.com/yeV6zksWyT

