सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक

Congress targets Modi government after rupee depreciates against US dollar: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ हमलावर हो चुकी है. इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा 'जब मनमोहन सिंह के समय में 'हाई' चल रहा था, तब बीजेपी ने क्या कहा था? आज उनका जवाब क्या है, यह पूछा जाना चाहिए.'

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रुपए में गिरावट के विषय पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा 'मोदी सरकार की नीतियों की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है. अगर सरकार की नीति अच्छी होती, तो रुपए की वैल्यू बढ़ती.' उन्होंने आगे कहा 'रुपए के कमजोर होने से पता चलता है कि हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है. सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन दुनिया में हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है.'

विपक्ष ने सरकार ने मांगा जवाब

मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'एक्स' पर भी पोस्ट किया और लिखा '2014 के पहले भाजपा ने कहा, 'क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको. देश आप से जवाब मांग रहा है. भाजपा सरकार से आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा.'

अब तक की सबसे बड़ी गिरावट

दरअसल, डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए की कीमत में लगातार गिरावट देखी गई है. इस हफ्ते रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. भारतीय रुपया गुरुवार को भी तेजी से गिरा, 22 पैसे फिसलकर कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच 90 रुपए प्रति डॉलर के निशान से काफी ऊपर बना रहा.

कितनी गिरावट आई है?

गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तकरीबन 90.41 पर कमजोर खुला, जबकि पिछले दिन यह 90.19 पर बंद हुआ था. यह गिरावट महज एक दिन बाद आई है, जब 3 दिसंबर को रुपया पहली बार 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था.