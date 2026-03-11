Advertisement
trendingNow13136833
Hindi Newsदेशक्यों चुप हैं पीएम मोदी...? अमेरिका की टिप्पणी ने बढ़ाया सियासी पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब

क्यों चुप हैं पीएम मोदी...? अमेरिका की टिप्पणी ने बढ़ाया सियासी पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब

PM Modi: एक सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि हमने भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी है. जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 11, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों चुप हैं पीएम मोदी...? अमेरिका की टिप्पणी ने बढ़ाया सियासी पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब

Congress: रूसी तेल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक चर्चा होती रही है. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है. इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत में हमारे सहयोगी अच्छे लोग रहे हैं और उन्होंने पहले भी रूस से बैन किया हुआ तेल खरीदना बंद कर दिया है. हालांकि हमने उन्हें कुछ समय के लिए वह रूसी तेल लेने की इजाजत दी है. उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है. 

कांग्रेस ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए इजाजत और अच्छे एक्टर जैसे शब्दों पर विशेष फोकस किया और कहा कि यह हमारी सॉवरेनिटी और सम्मान का खुला अपमान है. भारत सरकार हमारी सॉवरेनिटी और सम्मान के इस खुले अपमान पर एतराज क्यों नहीं कर रही है? आगे कहा कि भारत के सम्मान की रक्षा करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर चुप रहना पसंद करते हैं. कांग्रेस ने इस मामले पर BJP की सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उससे जवाब मांगा.

बाहर से तय किए जा रहे हैं फैसले

इसके अलावा लिखा कि देश को पूछना चाहिए कि उन्हें किस बात का डर है? भारत के फैसले बाहर से क्यों तय किए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? भारत के लोग जवाब के हकदार हैं क्योंकि भारत की सॉवरेनिटी पर कोई मोल-भाव नहीं हो सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

 

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कही ये बात

पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वेस्ट एशिया में बन रहे सिक्योरिटी हालात को देखते हुए भारत को तेल-सेंक्शन में छूट के बारे में US प्रेसिडेंट से बात की है, तो लेविट ने जवाब दिया कि यह फैसला इसलिए आया है क्योंकि भारत एक अच्छा एक्टर रहा है. यह कदम शॉर्ट-टर्म है, लेकिन इससे रूस को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा.

रूसी तेल लेने की दी है इजाजत

आगे कहा कि मैंने इस बारे में प्रेसिडेंट से बात की है और ट्रेजरी सेक्रेटरी और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम इस फैसले पर इसलिए पहुंची क्योंकि भारत जैसे हमारे साथी अच्छे एक्टर रहे हैं और उन्होंने पहले सैंक्टेड रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था. हालांकि जब हम ईरानियों की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाई में इस टेंपरेरी कमी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हें टेंपरेरी तौर पर रूसी तेल लेने की इजाजत दे दी है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

congress

Trending news

क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा