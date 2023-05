PM Japan Visit: पीएम के विदेश दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा- मनमोहन भी जाते थे; स्वयंभू विश्वगुरु के लोग फैला रहे फेक नैरेटिव

'डॉ मनमोहन सिंह भी G-7 की बैठकों में जाते थे'

जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ‘वास्तविकता यह है कि विकसित देशों की शिखर बैठक की शुरुआत 1976 में हुई थी. भारत को कुछ अन्य देशों के साथ सबसे पहले 2003 में इसमें आमंत्रित किया गया था. डॉ मनमोहन सिंह 'जी 7 प्लस' शिखर बैठक में नियमित शामिल हुए. इसलिए ऐसी वाह-वाह करने से न सिर्फ 'द ग्रेट लीडर' के खुद के महिमामंडन का लक्ष्य पूरा होता है, बल्कि शासन की निरंतरता और पूर्व की सरकारों की योगदान को मिटाने का मकसद भी पूरा होता है.’

The hype factory around the self-styled Vishwaguru attending the G7 Summit in Hiroshima in Japan has started manufacturing fake narratives.

Here’s the reality:

Summits of developed countries started way back in 1976. India was invited along with few other countries for the first…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 19, 2023