Action on Sidhu: नवजोत सिंह सिद्धू पर एक्शन लेगी कांग्रेस! हरीश चौधरी ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी

Congress to take Action on Sidhu: पंजाब विधान सभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी (Harish Chaudhary) ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी है और नवजोत सिंह सिद्धू की गतिविधियों को लेकर एक्शन लेने की बात की है.

कांग्रेस की अनुशासन समिति में पास है मामला

अब नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का मामला कांग्रेस के अनुशासन समिति में पास है. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार ने पार्टी हाईकमान और अनुशासन समिति को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है. इससे पहले सुनील जाखड़ और केवी थॉमस के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि करने के लिए कार्रवाई की गई थी.

सिद्धू पर पार्टी लाइन के खिलाफ चलने का आरोप

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ चल रहे हैं और इसको लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार (राजा वारिंग) ने उन्हें नोट भी लिखा है. पार्टी हाईकमान को लिखे पत्र में कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी (Harish Chaudhary) ने लिखा, 'पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में नोट लिखा है. राज्य में पार्टी का इंचार्ज होने के नाते मैंने भी पाया है कि नवंबर से लेकर अब तक सिद्धू लगातार कांग्रेस के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने अपने बयानों से पार्टी के खिलाफ गलत माहौल तैयार किया है.'

चुनाव में हार के बाद सिद्धू को छोड़ना पड़ा था पद

पंजाब विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था. इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह बरार (राजा वारिंग) को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं. इसके साथ ही इस बार के विधान सभा चुनाव में गिद्दड़बाहा से विधायक चुने गए हैं.

