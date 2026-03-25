24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुआ, अब कांग्रेस के पास क्या हैं 48 साल पुराना दफ्तर बचाने के विकल्प?

कांग्रेस पार्टी को 24-अकबर रोड पर मौजूद उसका पुराना हेडक्वॉर्टर खाली करने का नोटिस मिला है. यह नोटिस केंद्र सरकार के एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है. 24 अकबर रोड पर करीब 48 साल से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है. डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है और कहा कि यह पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश है. इसके अलावा सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया है.

कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के जरिए पिछले साल कोटला मार्ग पर अपना नया कार्यालय, 'इंदिरा भवन' खोलने के बाद भी, अकबर रोड पर मौजूद परिसर को अभी तक खाली नहीं किया गया है और पार्टी की गतिविधियां अभी भी वहीं चल रही हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस को दिए गए नोटिस में पार्टी को 28 मार्च तक खाली करने को कहा गया है.

क्या बोले कांग्रेस सांसद?

कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने पुष्टि की है कि नोटिस कुछ दिन पहले प्राप्त हुए थे, जिससे पार्टी को जवाब देने के लिए बहुत कम समय मिला. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा,'भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हम उसपर राजनीति रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे.' कहा जा रहा है कि पार्टी अब अदालत जाने और सरकार से अतिरिक्त समय मांगने सहित अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है.

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यह दफ्तर (24, अकबर रोड) केंद्र सरकार की संपत्ति है, जिसे कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में आवंटित किया गया था. 1

नियम आवंटन अवधि खत्म: सरकार के मुताबिक दफ्तर का आवंटन तय समयसीमा पूरी कर चुका है, इसलिए इसे खाली करने का नोटिस जारी किया गया है.

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नई पॉलिसी कॉमन ऑफिस कॉम्प्लेक्स: दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सभी राजनीतिक दलों के लिए नए दफ्तर बनाए गए हैं, जहां कांग्रेस को पहले ही जगह मिल चुकी है.

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कानूनी आधार सरकारी बंगले का सीमित उपयोग: लुटियंस दिल्ली के बंगले स्थायी पार्टी कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए मान्य नहीं हैं, इसलिए पुराने आवंटन खत्म किए जा रहे हैं.

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प्रक्रिया ड्यूज और शर्तें: रिपोर्ट्स के अनुसार किराया/बकाया और अन्य शर्तों से जुड़े मुद्दे भी नोटिस का हिस्सा हैं, हालांकि यह मुख्य कारण नहीं है.

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राजनीति कांग्रेस का आरोप: पार्टी का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक है और विपक्ष को दबाने की कोशिश है.

ध्यान भटाना चाहती है केंद्र सरकार- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा,'सरकार को लगता है कि हम पर दबाव बनाकर वह कांग्रेस को चुप करा सकती है. उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. क्या उन्होंने 11-अशोक रोड या पंत मार्ग पर मौजूद BJP का दफ्तर खाली करवाया है? क्योंकि वे ईरान युद्ध के मामले में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए वे इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.'

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