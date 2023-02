अडानी के FPO की गूंज सियासी गलियारे में पहुंची, कांग्रेस ने इस बहाने मोदी सरकार को घेरा

अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट के बाद चेयरमैन गौतम अडानी ने एफपीओ पर आगे बढ़ने को नैतिक रूप से गलत बताते हुए इसे वापस लेने का फैसला किया. गौतम अडानी के इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चुटकी ली है. कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी का नैतिक रूप से सही होने की बात ठीक वैसी ही है जैसे उनके प्रधान गुरु की विनम्रता, उनका संयम और बड़ा दिल. माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने इस ट्वीट से परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

दरअसल, गौतम अडानी ने कंपनी के शेयर्स में मची उथल-पुथल को देखते हुए कंपनी के एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया था. इस फैसले के ऐलान पर अडानी ने कहा था कि कंपनी के शेयर में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को देखते हुए, कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये महसूस हुआ कि एफपीओ पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा. इसलिए इसे वापस लेने का फैसला लिया गया.

अडानी पर क्या बोले जयराम रमेश?

अडानी ने गुरुवार को कहा, ‘FPO को पूर्ण अभिदान मिलने के बाद उसे वापस लेने के फैसले से कई लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन कल बाजार में आए उतार-चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड को लगा कि एफपीओ को जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होगा.’ उन्होंने कहा, एफपीओ को वापस लेने के फैसले से वर्तमान के कामों और योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Adani speaking of being morally correct is like his Prime Mentor preaching virtues of humility, sobriety and large-heartedness. This is ENTIRE political science.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 2, 2023