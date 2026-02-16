Assembly Elections: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और PDY, विधानसभा चुनावों में कहां खड़ी है कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं

भारतीय राजनीति में 2014-2024 का कालखंड कांग्रेस के लिए डाउनफाल भरा रहा. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 49 से 99 पर पहुंची तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से चूक गई. हालांकि इसकी वजह यूपी में SP का अप्रत्याशित 37 सीटें जीतना रहा.
Assembly Elections and Congress: भारतीय राजनीति में 2014-2024 का कालखंड कांग्रेस के लिए डाउनफाल भरा रहा. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 49 से 99 पर पहुंची तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से चूक गई. हालांकि इसकी वजह यूपी में SP का अप्रत्याशित 37 सीटें जीतना रहा. 2025 में दिल्ली, बिहार में चुनाव हुए. यहां भी कांग्रेस को झटका लगा. दिल्ली में कांग्रेस 0 हो गई. बिहार में 6 सीट मिलीं. आठ फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की. 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला वहीं आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई.
2026 में चार राज्यों (असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु) और एक यूटी (पुदुचेरी) में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी रणभेरी बजने से पहले यानी इन राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के पहले देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का हाल एकदम बेहाल सा दिख रहा है. तमिलनाडु, असम, केरल और बंगाल में कांग्रेस अंदरूनी फूट और गठबंधन के तनाव का सामना कर रही है. इन छोटे-मोटे सियासी दुखड़ों में पावर-शेयरिंग विवाद, लीडरशिप में अंदरूनी खटपट/खींचतान और इस्तीफे के साथ अलग-अलग बयानबाजी और फॉर्मल गठबंधन की कमी जैसी चीजें हैं, जो कांग्रेस (INC) की चुनावी स्ट्रैटेजी पर असर डालते दिख रहे हैं.
