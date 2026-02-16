Advertisement
trendingNow13111920
Hindi NewsदेशAssembly Elections: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और PDY, विधानसभा चुनावों में कहां खड़ी है कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं

Assembly Elections: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और PDY, विधानसभा चुनावों में कहां खड़ी है कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं

भारतीय राजनीति में 2014-2024 का कालखंड कांग्रेस के लिए डाउनफाल भरा रहा. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 49 से 99 पर पहुंची तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से चूक गई. हालांकि इसकी वजह यूपी में SP का अप्रत्याशित 37 सीटें जीतना रहा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Assembly Elections: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और PDY, विधानसभा चुनावों में कहां खड़ी है कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं

Assembly Elections and Congress: भारतीय राजनीति में 2014-2024 का कालखंड कांग्रेस के लिए डाउनफाल भरा रहा. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 49 से 99 पर पहुंची तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से चूक गई. हालांकि इसकी वजह यूपी में SP का अप्रत्याशित 37 सीटें जीतना रहा. 2025 में दिल्ली, बिहार में चुनाव हुए. यहां भी कांग्रेस को झटका लगा. दिल्ली में कांग्रेस 0 हो गई. बिहार में 6 सीट मिलीं. आठ फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की. 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला वहीं आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई.

2026 में कांग्रेस की चुनौतियां

2026 में चार राज्यों (असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु) और एक यूटी (पुदुचेरी) में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी रणभेरी बजने से पहले यानी इन राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के पहले देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का हाल एकदम बेहाल सा दिख रहा है. तमिलनाडु, असम, केरल और बंगाल में कांग्रेस अंदरूनी फूट और गठबंधन के तनाव का सामना कर रही है. इन छोटे-मोटे सियासी दुखड़ों में पावर-शेयरिंग विवाद, लीडरशिप में अंदरूनी खटपट/खींचतान और इस्तीफे के साथ अलग-अलग बयानबाजी और फॉर्मल गठबंधन की कमी जैसी चीजें हैं, जो कांग्रेस (INC) की चुनावी स्ट्रैटेजी पर असर डालते दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

assembly electionscongress

Trending news

अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
Punjab
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
National News
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM