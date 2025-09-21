राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस : तरुण चुघ

बीजेपी महासचिव ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'अभद्र भाषा और अश्लील राजनीति अब उनके एकमात्र हथियार बन गए हैं. लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय ये जंगलराज के समर्थक लगातार गंदी भाषा और दिशाहीन बयानबाजी कर रहे हैं.
Trending Photos
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बिहार में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की. उन्होंने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन अब मानवता, देशभक्ति, तर्क, शालीनता, मूल्यों, नीति और दृष्टिकोण से पूरी तरह वंचित हो चुका है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'न मानवता, न देशभक्ति, न तर्क, न मर्यादा, न मूल्य, न नीति और न सोच, उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और यही कांग्रेस गठबंधन की असली पहचान है.'
बीजेपी महासचिव ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, 'अभद्र भाषा और अश्लील राजनीति अब उनके एकमात्र हथियार बन गए हैं. लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय ये जंगलराज के समर्थक लगातार गंदी भाषा और दिशाहीन बयानबाजी कर रहे हैं. बिहार की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी.' उन्होंने आगे कहा, 'जब विचार खाली हों और योजनाएं खत्म हो जाएं, तब सिर्फ अपमान और अपशब्द बचते हैं. यही कांग्रेस और राजद का असली चेहरा है. बिहार की जनता अमर्यादित और अलोकतांत्रिक राजनीति करने वाले गठबंधन को करारी हार का अनुभव करवाएगी.'
सैम पित्रोदा पर उठाए सवाल
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के 'पाकिस्तान मुझे अपना घर लगता है' वाले बयान पर तरुण चुघ ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'विदेशी टूल के तहत भारत, भारतीयता और लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और उसके संरगना राहुल गांधी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जा रहा है. 'झूठे गुरु' का 'झूठा चेला' और यही कांग्रेस मानसिकता का सटीक वर्णन है, जो पाकिस्तान को अपना घर मानती है.'
पाकिस्तान प्रेम में डूबे कांग्रेस नेता
उन्होंने कांग्रेस को भारत-विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी सेना के इशारों पर नागिन डांस करती है और भारत के शहीदों के बलिदान को भूल जाती है. उनका मकसद सिर्फ देश को बदनाम और बर्बाद करना है, लेकिन भारत की जनता कांग्रेस गठबंधन के इस एजेंडे को ध्वस्त करेगी. पाकिस्तान प्रेम में डूबे कांग्रेसी नेताओं का यह हिंसक दु:स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, भारत की एकता और मजबूती से ही इनका जवाब बनेगी.'
यह भी पढ़ेंः कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.