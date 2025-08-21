G Sudarshan Reddy: उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की सहयोगी पार्टियों के सामने 'धर्मसंकट'
G Sudarshan Reddy: उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! NDA की सहयोगी पार्टियों के सामने 'धर्मसंकट'

Vice President Election:  कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए के लिए पेंच फंसा दिए हैं. भले ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्थानीय पार्टियां एनडीए की सहयोगी हों लेकिन अब तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलुगु अस्मिता को लेकर स्थानीय दलों से बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करने की मांग की है.

Ravindra Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:57 AM IST
Sudarshan Reddy File Nomination Today: 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से उराष्ट्रपति के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं. एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने तो 20 अगस्त को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया. वहीं आज (21 अगस्त) इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे. अब बड़ा सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कितने वोट मिलेंगे? हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को वहां के लोगों के लिए गौरव का क्षण बताते हुए तेलंगाना और आंध्र के स्थानीय सियासी दलों के लिए 'धर्मसंकट' खड़ा कर दिया है.

21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं. अब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए के लिए पेंच फंसा दिए हैं. भले ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्थानीय पार्टियां एनडीए की सहयोगी हों लेकिन अब तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलुगु अस्मिता को लेकर स्थानीय दलों से बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करने की मांग की है.

पीवी नरसिम्हा राव के बाद ये पहला मौका जब...
तेलंगाना सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के बाद यह पहला मौका है, जब एक तेलुगू व्यक्ति को देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए गर्व का विषय है. इसके पहले सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे. रेवंत रेड्डी ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, कम्युनिस्ट नेताओं, पवन कल्याण, केसीआर और तेलंगाना-आंध्र के बीजेपी सांसदों से भी तेलुगू अस्मिता को लेकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की अपील की है. तेलंगाना सीएम ने कहा कि ये सियासी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने का समय है.

सुदर्शन रेड्डी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कितने वोट?
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से आते हैं. जब उनका जन्म (1946) हुआ था तब ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था. अब वो हिस्सा 2014 के बाद तेलंगाना में आ गया है. आंध्र प्रदेश से जस्टिस सुदर्शन को कितने वोट मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी जगनमोहन रेड्डी की वाइएसआरपी है जो पहले से ही उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है. ऐसे में सुदर्शन रेड्डी को आंध्र प्रदेश से कौन वोट देगा?

क्या है आंध्र प्रदेश में वोटों का समीकरण?
आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 36 सांसद हैं. लोकसभा से 25 जबकि राज्यसभा से 11 सांसद चुनकर आते हैं. मौजूदा समय आंध्र प्रदेश से 21 सांसद NDA के हैं. आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एनडीए में बीजेपी, जनसेना पार्टी के साथ टीडीपी भी शामिल है. टीडीपी के 16, बीजेपी के 3 और जनसेना पार्टी के 2 सांसद हैं. वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी के पास आंध्र से 4 लोकसभा सांसद हैं. इसके अलावा 11 सांसद राज्यसभा से हैं. YSRCP के 7, TDP के 3 और BJP का एक राज्यसभा सांसद है.

... तो फंस सकता है एनडीए का पेंच?
अगर आंध्र प्रदेश के सभी 36 सांसद पार्टी के जारी किए गए व्हिप का पालन करते हैं तो इनमें सभी एनडीए के सहयोगी हैं और ये सभी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट करेंगे. ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को एक भी वोट नहीं मिलेगा. तब तक जब तक कि कोई सांसद क्रॉस वोटिंग न कर दे. तेलंगाना सीएम के तेलुगू अस्मिता मुद्दे पर अगर स्थानीय दलों के दिल में बैठ गई तो शायद इन दोनों राज्यों में एनडीए का पेंच फंस सकता है. फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जबतक परिणाम न आ जाए इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है.

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी?
बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म साल 1946 में रंगारेड्डी जिले में हुआ था तब ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था. साल 2014 में तेलंगाना के उदय के बाद ये हिस्सा अब तेलंगाना में आने लगा है. सुदर्शन रेड्डी ने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ सब्जेक्ट में पढ़ाई की और इसी साल वो एडवोकेट के तौर पर रजिसटर्ड हुए. सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की और आगे चलकर 1988-90 के दौरान हाईकोर्ट में सरकारी वकील के पद पर नियुक्त हुए. 2 मई 1995 के दिन सुदर्शन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज बनाया गया. साल 2007 में सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए.

;