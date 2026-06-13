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ममता से लेकर जगन रेड्डी तक... कांग्रेस तोड़ने वाले तो सुपरहिट रहे, लेकिन BJP से बगावत करने वालों का क्या हुआ?

Congress vs BJP Rebel History: बंगाल की राजनीति में मची हलचल और विपक्षी दलों के संभावित गठजोड़ की चर्चाओं के बीच एक पुराना सवाल फिर सामने आया है. आखिर क्यों कांग्रेस से अलग हुए कई नेता बड़े राजनीतिक चेहरे बन गए, जबकि बीजेपी के अधिकांश बागी राजनीति में ज्यादा दूर तक नहीं चल सके?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:06 PM IST
ममता से लेकर जगन रेड्डी तक... कांग्रेस तोड़ने वाले तो सुपरहिट रहे, लेकिन BJP से बगावत करने वालों का क्या हुआ?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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