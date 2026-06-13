Congress vs BJP Rebel History: बंगाल सत्ता परिवर्तन के बाद से ही राजनीति में उथल पुथल चल रही है. इसी बीच कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तब मच गई, जब पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC से कई बड़े नेताओं ने बगावत कर दी. दीदी के सिपहसालारों की इस बगावत ने न सिर्फ बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प पन्ने को भी खोल दिया है जो सीधे कांग्रेस और बीजेपी के वजूद से जुड़ा है.
टीएमसी के बड़े नेताओं के बगावत और बंगाल में मिली करारी हार के बाद शिवसेना UBT नेता संजय राउत के एक सुझाव ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. संजय राउत ने तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों को कांग्रेस के साथ आने की सलाह दी है. हालांकि, शरद पवार और कांग्रेस ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सुप्रिया सुले के 'समय सब बताएगा' वाले बयान ने इस बयान को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ा दिया है.
बगावत और विलय के बहस के बीच अगर भारत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, तो एक बहुत ही अनोखा पैटर्न देखने को मिलता है. इतिहास गवाह है कि कांग्रेस से जितने भी बड़े नेता अलग हुए, उन्होंने अपनी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां तैयार कर लीं या सत्ता की गद्दी पर बैठे. वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले नेता या तो वापस लौट आए या फिर राजनीति के पन्नों में जैसे कहीं खो गए.
आजादी के बाद से ही कांग्रेस में विचारधारा, नेतृत्व और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर कई बड़े विभाजन हुए. इनमें से कई विभाजन इतने सफल रहे कि उन्होंने राज्यों की राजनीति की दिशा ही बदल दी. इसका उदाहरण है-
साल 1964 में पीटी चाको के निधन के बाद केएम जॉर्ज ने कांग्रेस से अलग होकर केरल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था. आज छह दशक बाद भी केरल की राजनीति में इस गुट का असर है.
1969 में कांग्रेस में सबसे बड़ा विभाजन देखने को मिला. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी संगठन के नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष इतना बढ़ गया कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई. लोकसभा में ज्यादातर सांसद इंदिरा गांधी के साथ गए और उनकी अगुआई वाला गुट बाद में कांग्रेस की मुख्य धारा बन गया. 1978 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस (I) बनाई, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने असली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी.
साल 1998 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सुस्त रवैये से नाराज होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई. नतीजा सबके सामने है, उन्होंने बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका.
साल 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस छोड़ी. आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में NCP एक बड़ा नाम है.
साल 2011 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद उनके बेटे जगन को कांग्रेस ने जैसे किनारे ही कर दिया. इसके बाद जगन ने नई पार्टी बनाई और 2019 में आंध्र प्रदेश में बंपर जीत हासिल कर सीएम बने. इसके साथ ही पुडुचेरी में एन. रंगासामी की एआईएनआर कांग्रेस भी कांग्रेस से अलग होकर सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही.
वहीं बीजेपी में बड़े स्तर पर बगावत देखने को नहीं मिले हैं. राजनीति के जानकारों का मानना है कि RSS के वैचारिक ढांचे और केंद्रीय नेतृत्व के कारण ऐसा है. जिन नेताओं ने राज्यों में बीजेपी से बगावत की, उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला.
1996 में गुजरात के शंकरसिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत कर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई, कांग्रेस के समर्थन से सीएम भी बने, लेकिन साल भर में खेल स्थिति खराब हो गई और बाद में उन्हें अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना पड़ा.
उत्तर प्रदेश में बड़े हिंदूवादी चेहरा रहे कल्याण सिंह ने साल 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई. इसके बाद साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिलीं. 2004 में वे फिर बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद 2009 में फिर पार्टी छोड़ी, लेकिन 2013 में फिर घर वापसी करनी पड़ी.
मध्य प्रदेश में उमा भारती ने 2006 में भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, लेकिन 5 सालों के अंदर ही 2011 में वापस बीजेपी में शामिल हो गईं. वहीं कर्नाटक में येदियुरप्पा ने 2011 में कर्नाटक जनता पक्ष पार्टी बनाकर बीजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचाया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वे भी वापस बीजेपी में शामिल हो गए.
गुजरात में केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी और यशवंत सिन्हा की भारतीय सब लोग पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये पार्टियां या तो खत्म हो गईं या किसी दूसरे दल में शामिल हो गईं.
राजनीति के जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी की TMC या शरद पवार की NCP जैसी पार्टियां, जिन्होंने दशकों की मेहनत से अपना एक मजबूत वोट बैंक और सत्ता तक पहुंची हैं, वे आसानी से अपनी पहचान खत्म नहीं करेंगी. राजनीति में पार्टी का विलय तब होता है, जब कोई दल बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो. भले ही बंगाल में ममता की पार्टी को करारी हाल मिली हो और बगावत के सुर भी तेज हों, लेकिन दीदी अपनी पार्टी को इतनी आसानी से सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही हैं.