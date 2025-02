'यह तो होना ही था...', थरूर मामले पर BJP का हल्ला बोल, कांग्रेस को बताया गांधी परिवार की कंपनी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता शशि थरूर का अपनी पार्टी में ‘हाशिये पर जाना’ अपरिहार्य था, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के ज़रिए ‘नामित’ मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था. भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कुछ और नहीं बल्कि गांधी परिवार की 'स्वामित्व वाली कंपनी' है.

मालवीय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'कांग्रेस में शशि थरूर का हाशिए पर जाना अपरिहार्य था, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का साहस किया था.' मालवीय ने आगे कहा,'कांग्रेस, आखिरकार, गांधी परिवार की स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा कुछ भी नहीं है.'

Shashi Tharoor’s marginalisation in the Congress was inevitable after he dared to contest the party’s presidential election against Mallikarjun Kharge, a nominee of the Gandhi family. His downsizing would have been swifter and more conspicuous if not for his high public profile.…

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 24, 2025