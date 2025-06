'पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं...' शशि थरूर के पोस्ट पर कांग्रेस का जवाब, कहा- बाज-गिद्ध शिकार कर रहे

Shashi Tharoor Vs Congress: कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच अनबन से तो सभी वाकिफ हैं. मनमुटाव के इस सिलसिले को कांग्रेस ने थोड़ी और रफ्तार दी है. थरूर की पार्टी के ही नेता ने उन्हीं के खिलाफ एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन पर फिर निशाना साधा है. थरूर की इस पोस्ट को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ इशारे के तौर पर देखा जा रहा है.

दरअसल शशि थरूर ने एक चिड़िया की तस्वीर शेयर की थी और लिखा था,'उड़ने की अनुमति मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आकाश किसी का नहीं.' बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इसके जवाब में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी एक पोस्ट किया और कहा,'पक्षियों को उड़ने की अनुमति नहीं चाहिए लेकिन आज के दौर में एक आजाद पक्षी को भी आसमान देखना पड़ता है. बाज, गिद्ध और ईगल लगातार शिकार पर रहते हैं.' उन्होंने आगे लिखा,'आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पंख लगाए हों.'

यह टिप्पणी उस दिन आई जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किसी का भी नाम लिए शशि थरूर पर तंज कसा था. खरगे ने कहा,'हम सब कहते हैं ‘देश पहले’ लेकिन कुछ लोग ‘मोदी पहले, देश बाद में’ मानते हैं.' उन्होंने शशि थरूर के जरिए लिखे गए ताजा आर्टिकल पर टिप्पणी करते हुए कहा,'मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता लेकिन उनकी भाषा अच्छी है. इसी वजह से उन्हें पार्टी की कार्य समिति में लिया गया.'

Don’t ask permission to fly. Birds don’t need clearance to rise…

But in today even a free bird must watch the skies—hawks, vultures, and ‘eagles’ are always hunting.

Freedom isn’t free, especially when the predators wear patriotism as feathers. #DemocracyInDanger… pic.twitter.com/k4bNe8kwhR

— Manickam Tagore .Bமாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) June 26, 2025