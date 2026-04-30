पश्चिम बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसार लिए पांव; 0-77 और अब पहली बार सरकार बनाने की उम्मीद

West Bengal Assembly Election Exit Polls: पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें तो वहां पर पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है. वह जीरो से 148 तक पहुंचने के अपने सफर को पूरा करने के करीब है. जबकि प्रदेश में कद्दावर रही कांग्रेस पार्टी डूबने का नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिख रही है.
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Reasons for Congress's poor performance in West Bengal: देश के 5 प्रदेशों में हुए असेंबली चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे. इसके साथ ही दो महीने से चली आ रही गहमागहमी भी शांत हो जाएगी. इस चुनाव में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वह पश्चिम बंगाल है. एग्जिट पोल्स के नतीजों को अगर सच मानें तो राज्य में सत्ता के लिए बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है. हालांकि मामूली अंतर के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है. वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है. कभी राज्य में कद्दावर पार्टी रही कांग्रेस अब प्रदेश से साफ होने के कगार पर दिख रही है.
बंगाल में बुधवार को दूसरे दौर के असेंबली चुनाव के बाद चाणक्य स्ट्रेटेजीज, मैट्राइज, पी-मार्क, पोल डायरी आदि की ओर से जारी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 148 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं. प्रजा पोल्स में बीजेपी को 178-208 तक सीटें दी गई हैं. वहीं पीपुल्स पल्स और जनमत जैसे दो पोल्स में 177-205 सीटों के साथ टीएमसी की फिर सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है. वहीं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मामूली बढ़त या बराबरी का अनुमान जताया गया है. कुल मिलाकर, एग्जिट पोल्स इस बात की संभावना जता रहे हैं कि ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता अब बीते वक्त की बात हो सकती है और बीजेपी पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है.
बीजेपी के लिए यह बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि उसने जीरो सीट के साथ अपना सफर शुरू किया था और अब वह अपने दम पर राज्य की सत्ता पर काबिज होने जा रही है. पार्टी ने 2021 के असेंबली चुनाव में 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन भरपूर मेहनत के बावजूद सरकार के लिए जरूरी 148 सीटों के आंकड़े से वह काफी पीछे रह गई थी.
पार्टी ने उस हार से सबक लेते हुए अपनी कमियों को दूर किया और अगले पांच साल राज्य में संगठन मजबूत करने, ममता सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और लोगों को पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत करने में लगाए. इस मेहनत का नतीजा पार्टी को इस बार मिलता हुआ दिख रहा है. वह जीरो से उठकर 77 और अब 77 से आगे बढ़कर 148 के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है.
वहीं कांग्रेस को 2021 के असेंबली चुनाव में जीरो सीट मिली थी. इसके बावजूद स्थिति सुधारने के लिए उसकी ओर से कोई प्रयास नहीं हुए. पार्टी नेतृत्व इस उलझन से पार नहीं पा सका कि ममता सरकार का विरोध करना है या नहीं. उसे डर था कि ऐसा करने पर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन छोड़ सकती थीं. इस उलझन का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया और राज्य में भरोसेमंद विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर लिया.
कांग्रेस की इस दुर्गति के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. पहली वजह वोट बैंक का बंटवारा होना है. सीधी टक्कर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर देखकर अल्पसंख्यक और पिछड़े वोटर टीएमसी या बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए. संगठनात्मक कमजोरी ने भी पार्टी की समस्या को बढ़ाया. गुटबाजी, परिवारवाद और स्थानीय नेतृत्व की कमी ने जमीनी स्तर पर पकड़ ढीली कर दी.
पार्टी ने कई सीटों पर हाईकमान के करीबी या पुराने चेहरों को टिकट दिया. ऐसा करके स्थानीय लोकप्रियता वाले चेहरों को नजरअंदाज किया गया. जिससे मतदाता रुष्ट हो गए और टीएमसी या बीजेपी की ओर मुड़ गए. एक और बड़ी वजह पूरी चुनावी टक्कर दो ध्रुवीय लड़ाई में बदल जाना रहा. बंगाल की राजनीति पूरी तरह टीएमसी बनाम बीजेपी पर केंद्रित हो गई. जिसके चलते लोगो ने कांग्रेस को वोट देकर खराब करना ठीक नहीं समझा.
इन सब वजहों का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस अब बंगाल में वोट काटने वाली ताकत भी नहीं रह गई है. उसकी स्थिति अब लगभग नगण्य हो गई है. पार्टी का प्रदर्शन सुधारने की बजाय सिमटा ही दिख रहा है. वहीं बीजेपी अब अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है.
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