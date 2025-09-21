प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह

प्रियंका गांधी 12 दिनों के वायनाड दौरे पर हैं. लेकिन उनके पार्टी के लोग उनके इस दौरे से खुश नहीं है. वायनाड में आपस में ही अलगाव देखने के लिए मिला.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 11 सितंबर से वायनाड दौरे पर हैं. 12 दिन का ये दौरा अपनी पार्टी में विवाद का कारण बना हुआ है. उनके वहां पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेसी नेता भी उनके साथ नहीं जुड़े दिखे. लेकिन शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस दौरे में शामिल हुए.
प्रियंका गांधी 22 सितंबर तक अपने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में ही रहेगी. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि उनकी अधिकांश मुलाकातें और कार्यक्रम पार्टी से बाहर ही हो रहे हैं. खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी के इस दौरे से उनके पार्टी के लोग ही खुश नहीं है. कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि समय के लिहाज से ये फैसला ठीक नहीं है.
हमें सूचना ही नहीं दी जाती
वायनाड जिला कांग्रेस प्रमुख एन डी अप्पाचन ने कहा है कि हमें उनके कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती है. सब कुछ उनके दफ्तर में तय होता है. वह स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती हैं.
समय के लिहाज से गलत फैसला
कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि वायनाड की सात विधानसभा सीटों में से पांच कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के पास है. ऐसे में विपक्ष के लिए यह सत्र सरकार पर दबाव बनाने का अवसर है. यदि स्थानीय नेताओं का ध्यान वायनाड में बंटा रहा तो इससे पार्टी को असुविधा हो सकती है.
पार्टी में ही दूरी
कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य रमेश चेन्नीथला जब वायनाड में ड्रग्स के खिलाफ पैदल यात्रा कर रहे थे, उसी समय प्रियंका और सोनिया गांधी वहां से गुजर गईं लेकिन इसमें शामिल नहीं हुईं. यह दर्शाता है कि पार्टी में मनमुटाव काफी ज्यादा चल रहा है.
