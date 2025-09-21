प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 11 सितंबर से वायनाड दौरे पर हैं. 12 दिन का ये दौरा अपनी पार्टी में विवाद का कारण बना हुआ है. उनके वहां पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेसी नेता भी उनके साथ नहीं जुड़े दिखे. लेकिन शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस दौरे में शामिल हुए.

प्रियंका गांधी 22 सितंबर तक अपने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में ही रहेगी. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि उनकी अधिकांश मुलाकातें और कार्यक्रम पार्टी से बाहर ही हो रहे हैं. खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी के इस दौरे से उनके पार्टी के लोग ही खुश नहीं है. कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि समय के लिहाज से ये फैसला ठीक नहीं है.

इसे भी पढ़ें- मैं फिर कहता हूं, भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, याद दिलाया 8 साल पुराना बयान

Add Zee News as a Preferred Source

हमें सूचना ही नहीं दी जाती

वायनाड जिला कांग्रेस प्रमुख एन डी अप्पाचन ने कहा है कि हमें उनके कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती है. सब कुछ उनके दफ्तर में तय होता है. वह स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती हैं.

समय के लिहाज से गलत फैसला

कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि वायनाड की सात विधानसभा सीटों में से पांच कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के पास है. ऐसे में विपक्ष के लिए यह सत्र सरकार पर दबाव बनाने का अवसर है. यदि स्थानीय नेताओं का ध्यान वायनाड में बंटा रहा तो इससे पार्टी को असुविधा हो सकती है.

इसे भी पढे़ं- विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत, अब तक 500 करोड़ कमा चुके चोर

पार्टी में ही दूरी

कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य रमेश चेन्नीथला जब वायनाड में ड्रग्स के खिलाफ पैदल यात्रा कर रहे थे, उसी समय प्रियंका और सोनिया गांधी वहां से गुजर गईं लेकिन इसमें शामिल नहीं हुईं. यह दर्शाता है कि पार्टी में मनमुटाव काफी ज्यादा चल रहा है.