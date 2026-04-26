बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लोकतंत्र नहीं... टीएमसी का गुंडाराज

West Bengal Political Violence: पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच हिंसा की आहट ने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या के बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया है.
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Rahul Gandhi on TMC: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद हुई एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस यानी TMC पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि डराने-धमकाने और हत्या की राजनीति चल रही है.
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद हुई हिंसा ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. राहुल गांधी ने बंगाल की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो चुका है और उसकी जगह TMC के गुंडाराज ने ले ली है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद TMC से जुड़े गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या बहुत ही निंदनीय है. पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. राहुल ने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं बल्कि डराने-धमकाने और विपक्षी आवाजों को दबाने की राजनीति चल रही है. राहुल ने इसे TMC का चरित्र बताया.
कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद TMC से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ।
पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाज़ों को डराना, मारना, मिटाना - यही TMC का… https://t.co/kQn4T9deL0
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 26, 2026
कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी की राजनीति कभी हिंसा पर आधारित नहीं रही. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है, लेकिन हमने हमेशा अहिंसा और संविधान को ही चुनने का काम किया. यही हमारी विरासत है और यही हमारा संकल्प है. हम भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं.
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मुताबिक देबदीप चटर्जी आसनसोल उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुइतांडी के सहयोगी थे. आरोप है कि आसनसोल में मतदान के बाद TMC से जुड़े असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया और बुरी तरह से मारा, जिससे उनकी मौत हो गई.
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा की मांग की है. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे और सुरक्षा की भी मांग की है. वहीं, बंगाल कांग्रेस की राज्य इकाई ने इस घटना को कानून-व्यवस्था का पूर्ण पतन बताया है. कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है कि घटना के काफी समय बाद तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी. कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की समय से जांच हो और विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
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