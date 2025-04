Pulwama Terror Attack- हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाना, भावनाएं भड़काने की एक सोची-समझी साजिश: कांग्रेस

Congress on Pahalgam Terror Attack: कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की गुरुवार को बैठक हुई. सीडब्ल्यूसी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की. बैठक में इस कायरतापूर्ण हमले के खिलाफ शांति और एकजुटता की अपील की गई. सुरक्षा चूकों की जांच और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई. सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ एकजुटता से खड़ी है. यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है. हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची-समझी साजिश थी. हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं. कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि वह स्थानीय पोनी वाले और पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. इन्होंने भारत की विचारधारा को जीवंत रखा. उनका बलिदान उस भारत की भावना को दर्शाता है, जहां निस्वार्थ सेवा और मानवता सर्वोपरि है. राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था. यह बैठक आज के लिए निर्धारित की गई है.

#WATCH | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, "The Congress Working Committee expresses its deep condolences and strongly condemns the horrific terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22 April 2025. 26 innocent tourists were killed and more than 20 were seriously… pic.twitter.com/v8eqrtVE4B

— ANI (@ANI) April 24, 2025