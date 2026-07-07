Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक फिर खुला, दो लेन पर यातायात बहाल; युद्धस्तर पर काम कर MSRDC ने हटाया मलबा

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक फिर खुला, दो लेन पर यातायात बहाल; युद्धस्तर पर काम कर MSRDC ने हटाया मलबा

Pune-Mumbai Expressway Connecting Link News: भारी बरसात और भूस्खलन की वजह से बंद किया गया मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक फिर दोबारा से खोल दिया गया है. लिंक हाईवे पर दो लेन पर यातायात बहाल हो गया है. वहां युद्धस्तर पर काम करके MSRDC ने मलबा हटा दिया, जिसके बाद सड़क चालू हो पाई.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 07, 2026, 02:10 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:10 AM IST
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक फिर खुला, दो लेन पर यातायात बहाल; युद्धस्तर पर काम कर MSRDC ने हटाया मलबा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या 55 साल बाद फिर बंटने जा रहा पाकिस्तान? पीओके की फौज के खिलाफ डटे हैं हजारों लोग
DNA1 hr ago
2
FIFA World Cup 20262 hrs ago
3
Iran war2 hrs ago
4
DNA2 hrs ago
5
bilaspur high court2 hrs ago