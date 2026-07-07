/मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग लिंक फिर खुला, दो लेन पर यातायात बहाल; युद्धस्तर पर काम कर MSRDC ने हटाया मलबा

Pune-Mumbai Expressway Connecting Link Latest Updates: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर दो लेन से यातायात दोबारा शुरू कर दिया गया है. लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना के बाद एहतियातन बंद किए गए इस मार्ग को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (MSRDC) ने युद्धस्तर पर काम पूरा कर फिर से वाहनों के लिए खोल दिया है. फिलहाल दो लेन पर आवाजाही शुरू कर दी गई है, जबकि शेष लेन भी जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है.
एमएसआरडीसी (MSRDC) के मुताबिक, लगातार मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और कम दृश्यता जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीमों ने बिना रुके राहत और मरम्मत कार्य जारी रखा. सबसे पहले प्रभावित हिस्से से लैंडस्लाइड का मलबा हटाया गया और विशेष मशीनों की मदद से पूरे मार्ग की साफ-सफाई की गई.
इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों ने टनल-2 और उससे सटे पहाड़ी ढलान का विस्तृत निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर से कोई ढीला पत्थर या मलबा गिरने का खतरा न हो. ड्रोन सर्वेक्षण की भी कोशिश की गई, लेकिन घने कोहरे, तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण हवाई सर्वे पूरी तरह संभव नहीं हो सका. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर विस्तृत तकनीकी जांच कर मार्ग को सुरक्षित घोषित किया गया.
MSRDC ने बताया कि सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक परीक्षण और तकनीकी आकलन पूरे होने के बाद ही दो लेन पर यातायात बहाल किया गया. खास बात यह रही कि जिस कनेक्टिंग लिंक को हाल ही में शुरू किया गया था, उसे भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियों के बावजूद कोई संरचनात्मक नुकसान नहीं पहुंचा. इससे परियोजना की गुणवत्ता और निर्माण मानकों की मजबूती भी सामने आई है.
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि भारी मानसून के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और यात्रा के दौरान ट्रैफिक पुलिस व संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. MSRDC का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और शेष लेन को भी आवश्यक सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद जल्द शुरू कर दिया जाएगा.