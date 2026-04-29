दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से आई हथियारों की खेप पकड़ी

सीमापार से भारत में माहौल खराब करने की कोशिशें कम नहीं हुई हैं. आईएसआई ने हथियारों की बड़ी खेप भिजवाई थी, ड्रोन से अत्याधुनिक हथियार गिराए गए थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन में सब कुछ दबोच लिया.
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भारत लाई गई अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की है. पकड़े गए हथियारों में जिगना और ग्लोक जैसी सॉफिस्टिकेटेड पिस्तौल शामिल हैं. कुल 23 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. अराजक तत्वों और कुख्यात गैंगस्टरों को पाकिस्तान से आए हथियारों की यह खेप सप्लाई होनी थी.
इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान के हथियार सप्लायरों के संपर्क में थे. बिहार के मुंगेर में बन रहे देसी हथियारों को भी बरामद किया गया है.
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बड़े हथियार सिंडिकेट पर कार्रवाई के बारे में कहा, '9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 23 हथियार बरामद हुए हैं... पूरा सिंडिकेट शहबाज अंसारी नाम का एक घोषित अपराधी चला रहा था, जो सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ा है. ये पकड़ा गया था उसके बाद बाहर भाग गया.'
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उन्होंने बताया कि शहबाद के चाचा रेहान अंसारी भी शामिल है, जो मिडिल ईस्ट में कहीं बैठा है. दुबई में भी ये हो सकते हैं. ये दोनों मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं. ये हथियार 2 जगहों से आते हैं - एक पंजाब में ड्रोन से और नेपाल से.' इसका मकसद देश में हिंसा को बढ़ावा देना था. इस ऑपरेशन से एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है.
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