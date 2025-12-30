विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, तीन फरार आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

Jammu kashmir news: श्रीनगर की स्पेशल NIA कोर्ट ने उन्हें जनवरी के अंत तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश देते हुए एक उद्घोषणा जारी की है. एक बयान में CIK ने कहा, 'देश विरोधी प्रोपेगेंडा और अलगाववादी गलत सूचनाओं पर लगातार कार्रवाई की है. जिसमें NIA अधिनियम के तहत नामित स्पेशल जज की कोर्ट, श्रीनगर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत पुलिस स्टेशन काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर के FIR नंबर 07/2020 में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक उद्घोषणा जारी की है. यह मामला IPC की धारा 153-A और 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत गंभीर अपराधों से संबंधित है, जो विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया है. जिसमें घाटी के अंदर और बाहर अलगाववादी ताकतों के इशारे पर काम करने वाले बेईमान असामाजिक और देश विरोधी तत्वों द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है.

क्या एजेंडा?

इसमें आगे लिखा है, 'जांच में पता चला है कि ये तत्व न्यूज़ पोर्टल, पत्रकार और फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे थे. जबकि फेसबुक, X और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फर्जी, प्रेरित, बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई. अलगाववादी और संदर्भ से हटकर सामग्री बनाने, अपलोड करने और प्रसारित करने के लिए कर रहे थे. इस डिजिटल गलत सूचना अभियान का जानबूझकर उद्देश्य सड़क पर हिंसा भड़काना, सामान्य जीवन को बाधित करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और बड़े पैमाने पर अशांति फैलाना था. जिससे देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिले और भारत संघ के खिलाफ असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके.

कौन आरोपी?

जांच के दौरान, CIK ने कहा कि तीन लोग इसमें शामिल पाए गए और CIK ने उनकी पहचान इस प्रकार की है. मुबीन अहमद शाह पुत्र स्वर्गीय अली मोहम्मद शाह निवासी डॉक वाली कॉलोनी जवाहर नगर जिला श्रीनगर, वर्तमान में तुर्की. अजीजुल हसन अशई टोनी अशई पुत्र नज़ीर अहमद अशई निवासी डॉक वाली कॉलोनी जवाहर नगर जिला श्रीनगर, अभी USA (कैलिफ़ोर्निया) में हैं और रिफ़त वानी, गुलाम मोहम्मद वानी की बेटी, ट्रेहगाम, ज़िला कुपवाड़ा की रहने वाली, अभी जर्मनी में हैं.बयान में आगे लिखा है, 'आरोपियों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक कंटेंट को एक्टिव रूप से फैलाते हुए पाया गया, वे भारत सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के साफ इरादे से झूठे और मनगढ़ंत किस्से फैला रहे थे.

कोर्ट की कार्यवाही

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद, आरोपी व्यक्ति भूमिगत हो गए और कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए फरार हैं. उनके जानबूझकर बचने को गंभीरता से लेते हुए, स्पेशल NIA कोर्ट ने अब सेक्शन 82 Cr.PC के तहत एक घोषणा जारी की है, जिसमें आरोपियों को 31.01.2026 को या उससे पहले कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. इसका पालन न करने पर सेक्शन 83 Cr.PC के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति की कुर्की भी शामिल है. बयान में आगे लिखा है, 'फरार घोषित होने के बावजूद, आरोपी अपनी लगातार दुश्मनी वाली गतिविधियों के लिए बदनाम हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव रहते हैं. जहां वे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर करने के इरादे से झूठा, मनगढ़ंत और भड़काऊ कंटेंट फैलाते रहते हैं. काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर राष्ट्र-विरोधी प्रचार और डिजिटल तोड़फोड़ में शामिल सभी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के अपने पक्के इरादे को दोहराता है और चेतावनी देता है कि ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा.

