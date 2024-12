क्या आप मेरी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं? कर्नाटक में बीजेपी नेता सी.टी. रवि गिरफ्तार, कांग्रेस सरकार पर लगा गंभीर आरोप

BJP MLC C T Ravi arrested: कर्नाटक में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद सी.टी. रवि ने पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि पुलिस उन्हें पूरी रात जिले के विभिन्न स्थानों पर घुमाती रही. सिर पर पट्टियां बांधे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि पुलिस ऐसे काम कर रही है मानो उसे ‘‘ऊपर’’ से निर्देश मिल रहे हों. उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे ‘‘तानाशाही’’ रवैया बताया.

जानें क्या है मामला

मंत्री हेब्बालकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से अपशब्द बोला, इशारे करना या कृत्य) के तहत गुरुवार को मामला दर्ज किया गया. गुरुवार को जब सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हुई तो रवि ने विधान परिषद में हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया. रवि ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘खानपुर (थाने) में मुझे चोटें आईं. मुझे नहीं पता कैसे? यह सोचे बिना कि मैं एक विधान पार्षद हूं और मानवता की परवाह किए बगैर वे पूरी रात मुझे चक्कर लगवाते रहे. उन्होंने (पुलिस ने) मानवाधिकारों का उल्लंघन किया. वे अत्याचार कर रहे हैं.’’

बीजेपी का आरोप, 35 सालों में ऐसा नहीं देखा

भाजपा नेता ने कहा कि अपने 35 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे. उन्होंने कहा, ‘‘यह तानाशाहीपूर्ण मानसिकता है. आप देखिए, खानपुर से लेकर वे मुझे कहां-कहां ले गए. सवादत्ती कहां है, रामदुर्गा कहां है. वे मुझे धारवाड़ रोड पर ले गए थे तथा अब वे मुझे कहीं और ले जा रहे हैं.’’ यह आरोप लगाते हुए कि पुलिस को समय-समय पर ‘‘ऊपर से’’ निर्देश मिल रहे हैं, रवि ने कहा, ‘‘कौन निर्देश दे रहा है, मुझे नहीं पता. वे (पुलिस) उसी के कहने पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं. वे भी मजबूर हैं.’’

कांग्रेस सरकार पर लगा गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि वह सत्र में भाग लेने के लिए बेलगावी आए थे. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया गया. यह मेरे खिलाफ एक साजिश है.’’ उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, मंत्री हेब्बालकर के बर्ताव की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकाया गया. उन्होंने कहा, ‘‘स्वर्ण विधान सुधा में मुझ पर हमला करने की तीन बार कोशिश की गई. हमने अध्यक्ष को लिखित में इस बारे में बताया. बाद में हमने खानपुर थाने में भी लिखित में शिकायत दी. इसके बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई...यहां तानाशाही है.’’

#WATCH | Karnataka: BJP leader CT Ravi sat on the road to protest against the state police as he was brought to Ramdurg taluk in Belgavi district, early morning at 3 am.

Source: BJP pic.twitter.com/6Uo4DrV2zG

— ANI (@ANI) December 20, 2024