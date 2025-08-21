गिरफ्तार PM, CM, मंत्री को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में है लड्डू! क्या है पीछे की वजह
गिरफ्तार PM, CM, मंत्री को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में है लड्डू! क्या है पीछे की वजह

Constitution Amendment Bill 2025: केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से तीखा विरोध किया जा रहा है. लेकिन, अब सरकार की तरफ से यह कहा जाने लगा है कि अगर बिल पास न हो तो भी उसे कोई परेशानी नहीं है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:47 PM IST
गिरफ्तार PM, CM, मंत्री को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में है लड्डू! क्या है पीछे की वजह

Constitution 130th Amendment Bill 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (20 अगस्त) को संसद के मानसून सत्र में 130वें संविधान संशोधन बिल को पेश किया, जिसे जेपीसी के लिए भेज दिया गया है. संविधान संशोधन विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा. लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से तीखा विरोध किया जा रहा है. लेकिन, अब सरकार की तरफ से यह कहा जाने लगा है कि अगर बिल पास न हो तो भी उसे कोई परेशानी नहीं है.

बिल पास ना होने से सरकार को क्यों नहीं है चिंता?

प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने वाले इस बिल के अटकने से सरकार बेफिक्र नजर आ रही है. दरअसल, इस बिल के पीछे स्पष्ट कारण विपक्ष को कठघरे में खड़ा करना है. सरकार यह साफ संदेश देना चाहती है कि विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर जेल से सरकार या मंत्रालय चलाना चाहते हैं. यानी सरकार पहले से तैयार थी कि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा. सरकार ने तय कर लिया था कि अगर इस पर आम सहमति नहीं बनती है तो इसके लिए विपक्ष को ही जवाब देना होगा कि वह राजनीति में नैतिकता के मुद्दे पीछ क्यों हट रहे हैं.

अमित शाह ने राजनीति में नैतिकता के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लेकर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार एक के बाद कई पोस्ट किए. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चला पाएं.'

अमित शाह ने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है. इन तीनों बिल से जो कानून अस्तित्व में आएगा, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है. संविधान जब बना, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे. विगत कुछ वर्षों में, देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा, 'इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है. अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे. कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी, तब वे अपने पद पर पुनः आसीन हो सकते हैं. अब देश की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा सरकार चलाना उचित है?'

जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने का आरोप

अमित शाह ने दूसरे पोस्ट में लिखा, 'एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया है.  देश को वह समय भी याद है, जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या-39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती थी. एक तरफ यह कांग्रेस की कार्य संस्कृति और उनकी नीति है कि वे प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन करके कानून से ऊपर करते हैं. जबकि, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को ही कानून के दायरे में ला रहे हैं.'

अरेस्ट होने से पहले दे दिया था इस्तीफा: अमित शाह

अमित शाह ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए लिखा, 'आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया. मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था. मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि केस राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं.

अमित शाह ने आगे यह भी लिखा, 'लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है. जिस लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू को गले लगा रहे हैं. विपक्ष का यह दोहरा चरित्र जनता भली-भांति समझ चुकी है. पहले से स्पष्ट था कि यह बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी, फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन एकत्रित होकर इसका भद्दे व्यवहार से विरोध कर रहा था. आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है.'

गिरफ्तारी के बाद पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने वाला बिल

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा. लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

;