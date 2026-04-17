महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?

Parliament Session women reservation Bill: संसद-विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिए और इंतजार करना होगा. 131वां संविधान संशोधन बिल विपक्ष के भारी विरोध के चलते गिर गया. बीजेपी, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेर रही है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में होने वाली वोटिंग में टीएमसी को इस बिल के गिरने का खामियाजा उठाना पड़ेगा.
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Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया है. महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में वोटिंग के बाद गिर गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि विपक्ष की हर शंका और डर बेमानी है, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ. गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर परिसीमन लटकाए रखने का आरोप लगाते हुए कहा, '50 साल से महिलाओं को आबादी के अनुपात में अपना प्रतिनिधि नहीं मिला. आप महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं. चुनाव में इनको माताओं-बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा.'
शाह ने ये भी कहा, अगर ये बिल पास नहीं हुए तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी. देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है. संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी. लेकिन पक्ष में 299 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. जिसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
बंगाल में चुनाव होने जा रहा है. बीजेपी, संसद में बिल गिरने का ठीकरा मुख्य रूप से कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर फोड़ रही है. दरअसल बंगाल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ना जाति है, ना धर्म, बल्कि महिलाएं हैं. बीजेपी और टीएमसी दोनों सीधे महिलाओं के वोट बैंक पर फोकस कर रही थीं. संसद में विपक्ष का साथ न मिलने से महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल गिर गया, इसके चलते मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. राज्य में करीब 3.16 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग आधा हिस्सा हैं. बीजेपी ने बंगाल में महिला आरक्षण वाला कार्ड भुनाकर टीएमसी को विलेन बना दिया तो मुकाबला कांटे का हो सकता है.
महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर 528 वोट पड़े. चूंकि ये संविधान संशोधन का बिल था, इसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए था. इसलिए सरकार को बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े. इस तरह महिलाओं को संसद में 2029 से आरक्षण मिलने का रास्ता और दूर हो गया.
महिला आरक्षण से जुड़े बिल मतदान के दौरान गिर गए. इस बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. संसद के मकर द्वार से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ. बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चेहरा पूरे देश ने देख लिया है. आधी आबादी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी. अब बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के कार्यकर्ता कल यानी 18 अप्रैल से इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे.
बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है. महिलाओं ने आज विपक्ष का असली चेहरा देख लिया है. ये तय मानिए कि बंगाल में इसी महीने जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें दीदी हार जाएंगी. टीएमसी हार जाएगी. वहीं 2027 में यूपी में भैया (अखिलेश) भी चुनाव हार जाएंगे.
बीजेपी के कई नेता संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस की कथनी-करनी में अंतर है. इसका नतीजा उसे आगामी विधानसभा चुनावों में वोटिंग वाले दिन पता चल जाएगा. बंगाल में टीएमसी की सरकार है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. बंगाल के कुल मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं.
बीजेपी की महिला सांसद अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को बताएंगी कि कैसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके हक को रोकने का काम किया है. सवाल उठ रहे हैं कि कहीं महिला आरक्षण बिल रोकने का खामियाजा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा.
(पढ़ें- कांग्रेस वाले महिला आरक्षण बिल में क्या था, जिसका राहुल कर रहे समर्थन; आज के बिल से कितना था अलग?)
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