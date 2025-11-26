Constitution Day 2025: बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी, यू ही नहीं कहलाते फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन

Constitution Day 2025: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल हमारे देश के संविधान निर्माता बल्कि एक आंदोलनकारी भी थे. उन्होंने दलित समाज के हक के लिए कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी. उनका आवाज सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में भी बिल्कुल बुलंद होकर उठी. इतना ही नहीं वह दलितों के अधिकारों के लिए देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरु से भी भिड़ गए थे.

पंडित नेहरु की सरकार पर लगाया आरोप

हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. आज ही के दिन 26 नवंबर साल 1949 को संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अपनाया गया था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे. उन्हें कई देशों के संविधान का भी ज्ञान था. उन्होंने आजादी के बाद अंबेडकर भवन की नींव रखते समय पंडित नेहरु की सरकार पर खुले मंच से हरिजनों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि हरिजन ब्रिटिश राज में जितने सुखी थे इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने कहा था कि नौकरियों में खुलौतौर पर भेदभाव आम है.

दलितों की हक की लड़ाई

अंबेडकर ने बताया था कि देश में 30 दलित सांसद होने के बावजूद वह खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं. उन्होंने सवाल पूछा था कि आखिर यह कैसी स्वतंत्रता है, जहां पेड़ भी खुलकर नहीं काट सकते हैं. वह कोई भी काम खुलकर नहीं कर सकते हैं. बाबा साहब ने यह भी घोषणा की थी कि अंबेडकर भवन के लिए किसी भी उच्च वर्ग से कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा. उन्होंने दलितों से कहा था,' हाथ मत पसारो खुद अपने पैरों पर खड़े हो.'

पढ़ाई-लिखाई में अव्वल थे बाबा साहब

बता दें कि बाबा साहब अपने जमाने के सबसे अधिक पढ़े-लिखे महान लोगों में से एक थे. उन्हें 32 विषयों की डिग्री प्राप्त थी. उन्होंने मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज से BA करने के बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA किया. यहीं से उन्होंने PHD भी की. इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSC,DSC किया. बाबासाहेब अंबेडकर कानून में काफी एक्सपर्ट थे, जिससे देश के संविधान का निर्माण करने में काफी मदद मिली. वह भारत के पहले कानून मंत्री थे.