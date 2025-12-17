'संविधान देता है सवाल करने का अधिकार...' ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार

Prithviraj Chavan: कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की हार का दावा किया है और अब वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि मैं माफी क्यों मांगूं? इसका तो सवाल ही नहीं उठता. संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है.
Operation Sindoor: कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना पर सवाल उठाने वाले अपने बयान पर अडिग हैं. चव्हाण ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था. अपने बयान के विरोध के बारे में पूछे जाने पर पृथ्वीराज चव्हाण ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए कहा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा? इसका तो सवाल ही नहीं उठता. संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है.
कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रही है: बृज लाल
इस बीच, भाजपा सांसद बृज लाल ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चव्हाण के बयान की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रही है. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने लगातार देश को अपमानित किया है. भाजपा सांसद ने आगे आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान लगातार भारत का अपमान करते हैं. मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं. कांग्रेस पार्टी हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रही है. इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को अपमानित किया है. उनके नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं. पूरा देश देख रहा है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी.
चव्हाण की टिप्पणियां एक घटिया पाकिस्तानी प्रवक्ता जैसी: केशवन
इसके अलावा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने भी चव्हाण के बयान की कड़ी आलोचना की. इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केशवन ने आरोप लगाया कि चव्हाण की टिप्पणियां एक घटिया पाकिस्तानी प्रवक्ता जैसी लगती हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चव्हाण की टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा. केशवन ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण ने एक घटिया पाकिस्तानी प्रवक्ता की तरह बकवास की है. जानबूझकर हमारी सशस्त्र सेनाओं को बदनाम किया है और विजय दिवस पर उन्हें भंग करने की बात कही है. राहुल गांधी , सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने पृथ्वीराज चव्हाण की निंदा क्यों नहीं की और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की ? क्या वे उनके इस बेतुके बयान से सहमत हैं? कांग्रेस की मानसिकता सेना विरोधी है. केशवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाई है. चव्हाण के बयान को जनता न तो भूलेगी और न ही माफ करेगी. इस शर्मनाक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए.
