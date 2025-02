राम, कृष्ण, समुद्र, मोहनजोदड़ो... संविधान की मूल प्रति में 22 तस्वीरें, बाजार में क्या गड़बड़झाला चल रहा?

Indian Constitution: संविधान की मूल प्रति कैसी है और बाजार में कौन सी बिक रही है? संसद में आज यह सवाल गूंजा. इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ कहा कि संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर वाली प्रति ही संविधान की एकमात्र प्रामाणिक प्रति है. इसमें भारत की 5,000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित करते 22 लघु चित्र हैं. उन्होंने कहा कि इसमें केवल संसद द्वारा संशोधन शामिल किए जा सकते हैं. उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि संविधान की प्रामाणिक प्रति का ही प्रकाशन (डिजिटल सहित) हो और इसमें किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

दरअसल, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा के सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाया. इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि मूल संविधान की प्रति ही बाजार में उपलब्ध हो. अग्रवाल ने कहा कि आज देश का आम नागरिक हो या फिर विधि शास्त्र का छात्र, अगर वह भारत के संविधान की प्रति बाजार में खरीदने जाता है तो उसे वह मूल प्रति नहीं प्राप्त होती है, जिस पर 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे.

The original copy of the Constitution of India (English) was handwritten by Shri Prem Behari Narain Raizada of Rampur.

The 500 calligraphed sheets of the Constitution were decorated in 4 years, by Shri NandLal Bose of Shantiniketan. #ConstitutionAt71 pic.twitter.com/Ycg7EkMaDg

