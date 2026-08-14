/उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा- ये रिटायर्ड जजों के ‘पुनर्वास केंद्र’ तो नहीं बन रहे?

Supreme Court On NCDRC: देशभर के उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता को अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए 4-4 साल इंतजार करना पड़े तो ऐसे आयोगों के गठन का मकसद ही क्या रह जाता है. चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर रिटायर्ड जजों को इन आयोगों में नियुक्त किया जाता है और उनके काम का कोई प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं होता, तो क्या ये आयोग कहीं 'रिटायर्ड जजों के पुनर्वास केंद्र' तो नहीं बन रहे हैं?