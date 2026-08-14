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उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा- ये रिटायर्ड जजों के ‘पुनर्वास केंद्र’ तो नहीं बन रहे?

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई. सर्वोच्च अदालत ने NCDRC अध्यक्ष से लंबित मामलों, निपटान दर, बेंच-वार स्थिति और बैकलॉग क्लियर करने के अनुमानित समय की जानकारी मांगते हुए सख्त टिप्पणी की है.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 14, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:11 PM IST
उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा- ये रिटायर्ड जजों के ‘पुनर्वास केंद्र’ तो नहीं बन रहे?

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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