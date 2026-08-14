/उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा- ये रिटायर्ड जजों के ‘पुनर्वास केंद्र’ तो नहीं बन रहे?

Supreme Court On NCDRC: देशभर के उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता को अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए 4-4 साल इंतजार करना पड़े तो ऐसे आयोगों के गठन का मकसद ही क्या रह जाता है. चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर रिटायर्ड जजों को इन आयोगों में नियुक्त किया जाता है और उनके काम का कोई प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं होता, तो क्या ये आयोग कहीं 'रिटायर्ड जजों के पुनर्वास केंद्र' तो नहीं बन रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पांच साल पहले भी अपना संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस ने अपनी हालिया सुनवाई में कहा था कि उपभोक्ता फोरम में शामिल सदस्यों के लिए लगातार अधिक सुविधाओं और भत्तों की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मामलों का निपटारा बेहद धीमा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आयोग अपने वेतन, भत्तों और सुविधाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं?
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपभोक्ता आयोगों में खाली पद और बुनियादी ढांचे की कमी निश्चित रूप से एक समस्या है, लेकिन इसके साथ प्रदर्शन और जवाबदेही का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में आयोग से जुड़े कई अहम आंकड़े देने को कहा गया है. इनमें कुल लंबित मामले, आयोग की मौजूदा सदस्य संख्या, खाली पद, मामलों के निपटारे की औसत दर और लंबित मामलों को खत्म करने में लगने वाला अनुमानित समय शामिल है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या मामलों के बढ़ते बोझ को देखते हुए आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. सबसे पुराने लंबित मामलों और साल के हिसाब से लंबित मामलों की जानकारी भी देने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोगों से भी लंबित मामलों और मामलों के निपटारे की जानकारी अलग से मांगी है.
इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य आयोगों के अध्यक्षों को अपने-अपने राज्यों के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों के पिछले तीन साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का निर्देश भी दिया है.