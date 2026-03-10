DNA: भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD

India LPG Petrol Consumption: वैसे तो इस समय कोई आपदा है नहीं. हम फिर भी कहेंगे आपदा भी अवसर देता है. मुनाफा कमाने का नहीं, सोचने का, समझने का, चिंतन करने का. सोचिए हमलोग गैस-पेट्रोल के दाम पर कितनी चर्चा करते हैं. क्या हमने कभी पेट्रोल और गैस जैसी दुलर्भ वस्तुओं की जरूरत पर, उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने पर चर्चा की है. आज हमारे पास इसपर भी चर्चा करने का अवसर है. सबसे पहले आपको गैस और तेल के इस्तेमाल से जुड़ा एक आंकड़ा शेयर करते हैं.

भारत में सालाना 31 दश्मलव 2 मिलियन मिट्रिक टन LPG की खपत होती है. एक मिलियन मिट्रीक टन का मतलब 10 लाख टन होता है. यानी भारत में सालाना 312 लाख टन LPG गैस का इस्तेमाल होता है.

हर महीने LPG की औसतन 2.6 मिलियन मिट्रिक टन है

LPG की दैनिक औसत खपत 85 हजार 400 मिट्रिक टन है

देश में रोज 14 दश्मलव 2 किलो के 60 लाख सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं

अब एक और आंकड़ा देखिए और समझिए कि देश में LPG के 5 बड़े उपभोक्ता कौन हैं. इसमें पहले नंबर पर आते हैं. हमारे आपकी तरह के घरेलू उपभोक्ता, कुल LPG के इस्तेमाल में इनकी हिस्सेदारी 87 प्रतिशत है. दूसरे नंबर पर कमर्शियल उपभोक्ता जैसे होटल रेस्त्रां आते हैं. इनकी हिस्सेदारी लगभग 7 प्रतिशत है. LPG इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की खपत में हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है.

बाकी का 1 प्रतिशत हिस्सा उन्य उपभोक्ताओं के खाते में है.

अब आपको परिवारों से जुड़ा एक आंकड़ा भी शेयर करते हैं. ताकि पूरी तस्वीर को आसानी से समझा जा सके.

देश में LPG के करीब 33 करोड़ रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं.

एक परिवार सालभर में औसतन LPG के 7 सिलेंडर इस्तेमाल करता है. ये औसत है. परिवार के सदस्यों के मुताबिक संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है.

PM उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं.

PM उज्ज्वला योजना की लाभार्थी एक महिला सालभर में औसतन 5 सिलेंडर इस्तेमाल करती है.

ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास दो सिलेंडर होते हैं. एक इस्तेमाल में होता है, दूसरा स्टॉक में रखा रहता है. यानी एक आम उपभोक्ता को करीब-करीब दो महीने तक गैस की कोई किल्लत नहीं होनेवाली है. फिर भी LPG सिलेंडर के लिए भीड़ लगने लगी है. भारत में अगर औसत निकालें तो हर व्यक्ति रोजाना महज 59 ग्राम LPG का इस्तेमाल करता है. पूरे साल में ये आंकड़ा करीब 22 किलो होता है. सरकार के पास अभी LPG का करीब 3 हफ्ते का स्टॉक है. यहां ये भी जानना जरूरी है कि हम अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत LPG आयात करते हैं.

यानी हम जरूरत की LPG का आधे से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं. दूसरे देशों से खरीदते हैं. इसके लिए सरकार पेट्रोलियम आयात पर हर साल करीब 11 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है. अपने देश का रक्षा बजट करीब 6 दशमलव 81 लाख करोड़ रुपये का है. यानी तेल और LPG पर आयात का खर्च हमारे रक्षा बजट से 1 दश्मलव 7 गुना है.

अब समझिए कि LPG और तेल देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है. लेकिन क्या हम LPG और तेल के महत्व को समझते हैं. इसे जानने के लिए आज हमने DNA की शोधशाला में तथ्यों को खंगाला. अध्ययन किया और फिर जो आंकड़े हमें मिले वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ये हमारी अपनी रिसर्च है. कहीं और नहीं मिलेगी.

4 सदस्यों का एक परिवार रोज करीब 22 किलो भोजन बनाता है.

एक साल में 4 सदस्यों का एक परिवार करीब 11 सिलेंडर इस्तेमाल करता है.

यानी 4 सदस्यों का एक परिवार सालभर में 163 किलो LPG का इस्तेमाल करता है.

इस हिसाब से एक किलो खाना बनाने में करीब 20.3 ग्राम LPG खर्च होती है.

ये तो हुई LPG की खर्च की बात. लेकिन कैसे खाना बनाने में LPG बर्बाद हो रही है उसे समझना बहुत जरूरी है.

देशभर में हर साल औसतन 78 दश्मलव 2 मिलियन मिट्रिक टन खाना बर्बाद होता है.

जानते हैं इस खाने को पकाने के लिए 1 दश्मलव 59 मिलियन मिट्रिक टन LPG खर्च होती है.

यानी 1 दश्मलव 59 मिलियन मिट्रिक टन LPG खर्च कर जो खाना पकाया जाता है वो बर्बाद होता है. इसमें अन्न के साथ ही LPG की भी बर्बादी होती है.

अब समझिए ये जो 1 दश्मलव 59 मिलियन मिट्रिक टन LPG बर्बाद होती है उससे क्या हो सकता है.

ये भारत की कुल LPG खपत का करीब 5 प्रतिशत है.

इतनी LPG में 112 करोड़ सिलेंडर भरे जा सकते हैं.

और कीमत के तौर पर देखें तो ये करीब 1 दश्मलव 02 लाख करोड़ रुपये की बर्बादी है.

बर्बाद खाने को पकाने में जितनी गैस जलती है उससे देश की हर उज्ज्वला लाभार्थी महिला को 10 साल तक निशुल्क गैस सिलेंडर दिया जा सकता है.

इतना ही नहीं बर्बाद हुई 1 दश्मलव 59 मिलियन मिट्रिक टन LPG से पूरे देश के लिए 18 दिन का भोजन बनाया जा सकता है.

हमने कहा था कि आपदा भी हमें सोचने-समझने और अनुशासित होने का मौका देती है. इस वक्त जो आपदा की आशंका है यही सही सिखने और समझने का सही समय है. सोचिए अगर हम अनुशासित हो जाएं तो सिर्फ अन्न ही नहीं बचाएंगे, LPG बचाएंगे और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी बचाएंगे.

ये अनुशासन सिर्फ LPG बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है. तेल यानी डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए भी जरूरी है. बहुत छोटी सी आदतों में सुधार कर हम डीजल और पेट्रोल की बचत भी कर सकते हैं. लेकिन क्या ये आसान है. बिल्कुल नहीं.

दो मिनट अगर ये अपनी गाड़ी बंद रखनेवाले अनुशासन का पालन करते तो अपने फायदे के साथ ही देश का फायदा भी करते.देश में सालाना 91.5 मिलियिन मिट्रिक टन डीजल और 40.7 मिलियन मिट्रिक टन पेट्रोल की खपत होती है. कच्चा तेल आयात करने में रोज 2 हजार 350 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.

सोचिए हम अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा तेल आयात करते हैं. जिस तेल के आयात में देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसे ट्रैफिक में जलाया जा रहा है.

एक पेट्रोल कार ट्रैफिक सिग्नल पर औसतन 15 मिलीलीटर पेट्रोल प्रति मिनट खर्च करती है.

डीजल कार औसतन 12 मिलीलीटर ईंधन प्रति मिनट खर्च करती है.

जबकि CNG कार औसतन 20 ग्राम गैस खर्च करती है.

पूरे भारत की बात करें तो रोजाना औसतन ट्रैफिक सिग्नल पर 210 करोड़ का तेल यूं ही फूंक दिया जाता है.

इसलिए आज हम आपसे दो निवेदन करेंगे. पहला ये कि अफवाह गैंग पर भरोसा नहीं करें. अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध में सत्य का पक्ष चुनें. समझें कि देश में फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं है.लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें. दूसरी बात ये कि अनुशासित बनें, क्योंकि हमारा छोटा सा अनुशासन हमारे पैसे तो बचाएगा ही, देश की विदेशी मुद्रा भी बचाएगा.