'क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हो', असम CM के बयान पर बवाल

देहरादून: उत्तराखंड की चुनावी रणभूमि में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में जुटे नेताओं में जुबानी जंग जारी है. इस जंग में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा (Hemanta Biswa Sarma) ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बवाल मच गया है. कांग्रेस और उसके समर्थक सरमा को निशाना बना रहे हैं. बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election 2022) में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है.

असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा (Hemanta Biswa Sarma) उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी (Congress & Rahul Gandhi) को लेकर विवादित बयान दे डाला. हेमंता ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के बेटे हैं या नहीं'?. CM के इस बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है.

It’s a misfortune that Congress always humiliates the country by questioning its achievements.The party insulted son of Uttarakhand&1st ever CDS late Gen Bipin Rawat by questioning Indian Army’s surgical strike & the country by questioning efficacy of #MadeInIndia Covid vaccine. pic.twitter.com/mvsTXXydRW

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 11, 2022