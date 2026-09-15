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कौन हैं IPS अधिकारी बुशरा बानो, जिनके तबादले पर बंगाल में छिड़ा सियासी संग्राम? Insta वीडियो पर हुआ था बवाल

बंगाल में 2021 बैच की IPS अधिकारी बुशरा बानो के तबादले पर संग्राम छिड़ गया है. उनका तबादला ऐसे समय पर हुआ है, जब हाल में उनका एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें वह इंशाअल्लाह और जजाकअल्लाह कहकर संबोधित करते दिखीं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 15, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:08 PM IST
कौन हैं IPS अधिकारी बुशरा बानो, जिनके तबादले पर बंगाल में छिड़ा सियासी संग्राम? Insta वीडियो पर हुआ था बवाल
Image Credit: IPS अधिकारी बुशरा बानो के तबादले पर छिड़ा हंगामा. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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