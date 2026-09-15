/कौन हैं IPS अधिकारी बुशरा बानो, जिनके तबादले पर बंगाल में छिड़ा सियासी संग्राम? Insta वीडियो पर हुआ था बवाल

पश्चिम बंगाल में नियुक्त आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के तबादले पर हंगामा हो गया है. बंगाल के खड़गपुर की ASP और 2021 बैच की IPS अधिकारी के ट्रांसफर के बाद राज्य में सियासी पार हाई है. बुशरा को राज्य सशस्त्र पुलिस में डिप्टी कमांडेंट की की जिम्मेदारी दी गई है.
दरअसल, आईपीएस अधिकारी बुशरा का तबादला ऐसे समय पर हुआ है, जब हाल में ही UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाने के दौरान उन्होंने इंशाअल्लाह कहा था. इसके बाद बुशरा का वीडियो वायरल हुआ. आईपीएस अधिकारी के तबादले के बाद सियासी बवाल भी देखने को मिला. कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है.
बता दें कि बुशरा बानो ने सोशल मीडिया पर गत 13 सितंबर को वीडियो शेयर किया. उन्होंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ने उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने में मदद की. कथित तौर पर वीडियो में 'इंशाहअल्लाह' कहने का भी जिक्र था. हालांकि, बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया.
रिपोर्ट्स के अनुसार, बुशरा बानो पुलिस की वर्दी में नजर आ रही थीं. उन्होंने अपनी बात की शुरुआत 'अस्सलाम-अलैकुम' से की और बातचीत के दौरान उन्होंने 'इंशाल्लाह' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनके संबोधन की आलोचना की.
वहीं, बंगाल में हिंदू लीगल फंड नाम के संगठन की ओर से इस वीडियो की शिकायत की गई. संगठन ने आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी बाने ने अपने भाषण में उर्दू और इस्लामिक अभिवादन का इस्तेमाल किया. जय हिंद या वंदे मातरम नहीं कहा. शिकायत में मामले की उच्च जांच की मांग की गई. हालांकि, इन आरोपों पर खुद आईपीएस अधिकारी बुशरा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
बुशरा बानो के तबादले के बाद राज्य सरकार ने उनकी जगह पार्थ घोष को खड़गपुर का नया ASP नियुक्त किया है. बुशरा बानो का तबादला कथित वायरल वीडियो के कुछ दिनों बाद हुआ, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कारण उनका तबादला किया गया है. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.