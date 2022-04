DU Controversy: डीयू में एक बार फिर विवाद, आमंत्रण रद्द होने पर मचा हंगामा

Delhi University Controversy: दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज विवाद के बाद एक नया हंगामा खड़ा हो गया है. दरअसल हिंदू कॉलेज के कॉकस डिस्कशन फोरम के तहत 18 और 19 अप्रैल को एक चर्चा कार्यक्रम रखा गया था. इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram), आरजेडी सांसद और प्रोफेसर मनोज झा (Manoj Jha) समेत कई लोगों को बतौर स्पीकर कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भेजा गया था. लेकिन कॉलेज के डिस्कशन फोरम की तरफ से आमंत्रण को रद्द कर दिया गया.

आमंत्रण को रद्द करने के लिए भेजे गए मेल में कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidelines) का हवाला दिया गया. हालांकि इस मेल के जवाब में पी चिदंबरम ने कहा, 'मुझे निराशा हुई. लेकिन एक दिन आप आमंत्रण रद्द करने की सही वजह मुझे जरूर बताएंगे'. वहीं आरजेडी सांसद (RJD MP) मनोज झा ने डिस्कशन फोरम के इस कदम पर ट्वीट कर चिंता जताई. प्रोफेसर मनोज झा के मुताबिक कॉलेज में जो चल रहा है, उसने उन्हें असहज कर दिया है. वैचारिक मतभेदों के बीच संवाद परंपरा कायम रहनी चाहिए. उनका कहना था कि कार्यक्रम से महज कुछ दिन पहले उन्हें सूचना दी गई कि 'नेचर ऑफ प्रोग्राम' में बदलाव किया गया है.

Sharing something which made me uncomfortable about the 'state of affairs' in my own University.I was invited to speak by two colleges.However, day before I was 'informed' that the the 'nature' of the events have changed and hence invitation withdrawn. No Regrets..Just Worried... pic.twitter.com/WnMvRxd9gu

— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) April 14, 2022