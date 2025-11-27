वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP की धर्म आधारित कोटा मांग पर विवाद जारी, कश्मीरी नेताओं ने एक सुर में भाजपा पर किया पलटवार

SMVDIME Admissions: जम्मू और कश्मीर में सांप्रदायिक-राजनीतिक बवाल तब शुरू हो गया जब BJP ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) की मेरिट लिस्ट कैंसिल करने की मांग की. BJP ने पहले MBBS बैच में मुस्लिम स्टूडेंट्स के ज्दादा एडमिशन की वजह से SMVDIME मेरिट लिस्ट कैंसिल करने की मांग की और कहा कि क्योंकि कॉलेज हिंदू तीर्थस्थलों के डोनेशन से फंडेड है, इसलिए उसे हिंदू स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए. हालांकि, एडमिशन पूरी तरह से NEET-UG मेरिट के आधार पर किए गए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है.

नए बने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) ने अपने पहले 2025-26 बैच में अपनी 50 MBBS सीटों में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स (ज्दातर कश्मीर घाटी से) को दीं, जबकि सिर्फ 8 सीटें हिंदू/सिख स्टूडेंट्स को मिलीं. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की लीडरशिप में BJP का एक डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला, जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और एक मेमोरेंडम सौंपा. पार्टी का कहना है कि क्योंकि कॉलेज को ज्यादातर माता वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू भक्तों के चढ़ावे से फंड मिलता है, इसलिए इसके एडमिशन हिंदू समुदाय के हितों को दिखाने और उनकी सेवा करने वाले होने चाहिए. उन्होंने श्राइन बोर्ड एक्ट में बदलाव की भी मांग की ताकि धर्म के आधार पर एडमिशन की इजाजत दी जा सके या कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन का स्टेटस मांगा जा सके.

उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में धर्म के आधार पर कोटा के लिए BJP के दबाव की कड़ी निंदा की है और बताया है कि जब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और असेंबली ने जमीन दी थी, तो यह साफ तौर पर तय किया गया था कि सीटें कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जाएंगी. उन्होंने पूछा कि अगर अब हर फैसला धर्म के नजरिए से लिया जाएगा, तो क्या केंद्र सरकार की स्कीमें भी सिर्फ एक समुदाय को ही दी जाएंगी? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एडमिशन पूरी तरह से NEET के जरिए मेरिट के आधार पर होते हैं और जब कुछ कैंडिडेट दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो कोई दोष नहीं बनता.

कश्मीर के नेताओं ने BJP के रुख की कड़ी निंदा की है. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने इसे मेडिकल साइंस को कम्युनलाइज़ करने की कोशिश बताया. अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने इस मांग की तुलना उसी लॉजिक से की जो जिन्ना ने इस्तेमाल किया था और चेतावनी दी कि इससे सेक्युलर वैल्यू और सामाजिक मेलजोल को खतरा है. कॉलेज के अधिकारियों और सरकार ने साफ किया है कि एडमिशन पूरी तरह से नेशनल NEET-UG मेरिट लिस्ट और J&K बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) प्रोसेस पर आधारित हैं. क्योंकि SMVDIME एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, न कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अनुसार, एडमिशन के लिए धर्म कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता.