/जादवपुर यूनिवर्सिटी में ‘वैचारिक जहर’ का खेल? दीवारों पर नक्सली नारों से मचा बवाल, सुवेंदु अधिकारी ने खोला मोर्चा

जेन-जी देश का भविष्य हैं. नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद युवा-शक्ति मजबूत होकर उभरी है. इसलिए पार्टियां उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है. ये सही है, लेकिन आंदोलन के जरिए जेन जी को अपने राजनीतिक मकसद का टूल बनाना गलत है. ये शुभ संकेत नहीं हैं. ऐसा ही अशुभ संकेत देश के विश्वविद्यालयों से भी मिल रहा है.
प्रसिद्ध विद्वान और देश के राष्ट्रपति रहे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है,'विश्वविद्यालय मानवता के ठिकाने हैं. यदि विश्वविद्यालय अपनी दिशा भटक जाएं, तो पूरा राष्ट्र अपनी संस्कृति और भविष्य खो देता है.'
ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी में युवा सिर्फ शिक्षित नहीं बनते हैं. राष्ट्रप्रेम की भावना से भी दीक्षित होते हैं. लेकिन कुछ दिमागी नक्सली यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में नक्सलियों का गुणगान किया जा रहा है. छात्रों के दिमाग में हिंसक विचार वाले नारे भरे जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो के साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 26 लाइन की लंबी पोस्ट लिखी है. उन्होंने बताया है कि वीडियो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जागरूक छात्रों ने मुख्यमंत्री शिकायत सेल को भेजा है. वीडियो यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिवीज़न में बॉयज़ हॉस्टल के अंदर का है. इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि हॉस्टल की दीवार पर आपत्तिजनक, समाज-विरोधी, हिंसक और देश-विरोधी नारे लिखे गए, वॉल ग्राफिटी और चित्र बनाए गए. न्यूजवॉल पर एक-एक कर देखते और समझते हैं कि 2 मिनट 17 सेकंड लंबे इस वीडियो में क्या-क्या आपत्तिजनक है.
#DNAमित्रों | दिमागी नक्सली, बंगाल की यूनिवर्सिटी में मिले !
बंगाल के CM ने 'दिमागी नक्सली' के प्रमाण दिये
जादवपुर यूनिवर्सिटी में कितने दिमागी नक्सली ?#DNA #DNAWithRahulSinha #WestBengal #CMSuvendhuAdhikari #JadavpurUniversity@rahulsinhatv pic.twitter.com/4H2Wuv1eHC
— Zee News (@ZeeNews) August 25, 2026
सोचिए छात्रों को अभिव्यक्ति की आजादी और विचारधारा के नाम पर क्या सिखाया जा रहा है. उन्हें संविधान के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के महिमामंडन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है. लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान के बजाए ये समझाया जा रहा है कि जो विरोध करे उसके सिर में गोली मार दो. यही दिमागी नक्सलवाद है. ये दिमागी नक्सलवादी हथियार नहीं उठाते, दूसरों को हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं. यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठकर ये दिमागी नक्सली नौजवानों के मन-मस्तिष्क में राष्ट्रविरोधी भावनाओं का जहर भर रहे हैं.
सीएम शुभेंदु अधिकारी को ये वीडियो पोस्ट किए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की दीवार पर अब भी दिमागी नक्सलियों की वैचारिक हिंसा के सबूत साक्षात दर्ज हैं. सीएम ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अगर देशविरोधी नारे और चित्रों की पुष्टि होती है तो कार्रवाई होगी. इसलिए आज हमारे संवाददाता विक्रम दास जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे. आप विक्रम दास की रिपोर्ट का एक हिस्सा देखिए
संविधान सबको अपने विचार, अपनी सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी है. नक्सबाड़ी, नक्सलवाद और हत्यारे किशनजी का गौरव गान अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, वैचारिक विरोध के नाम पर हिंसा का खुला समर्थन हैं. दिमागी नक्सलवाद का प्रदर्शन है. जानते हैं क्यों.
क्योंकि किशनजी आंदोलनकारी नहीं था. वो अहिंसक आंदोलन के जरिए बदलाव की बात नहीं करता था. वो नक्सली था. 2004 में उसने पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर को मिलाकर CPI (माओइस्ट) संगठन बनाया. इस संगठन ने सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हत्या की. किशनजी ने 15 फरवरी 2010 को सिल्दा में Eastern Frontier Rifles के कैंप पर हुए हमले की सार्वजनिक जिम्मेदारी ली थी. इस नक्सली हमले में Eastern Frontier Rifles के 24 जवान मारे गए थे. हिंसक नक्सली किशनजी ने खुद माना था कि उसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की है. उसपर 42 केस दर्ज थे. 24 नवंबर 2011 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के बुरिशोल जंगलों में एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया था.
सोचिए ऐसे संविधान विरोधी, देश विरोधी हिंसक नक्सली का गुणगान जादवपुर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है. बंदूक से लोकतंत्र की हत्या करने की शपथ लेने वाले का गुणगान कैसे लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं. जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र इन दिमागी नक्सलियों के वैचारिक जहर का शिकार भी हो चुके हैं. सुनिए ये कैसे स्वतंत्रता और संविधान के नाम पर नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं.
ये खतरे की घंटी है. युवाओं को इसी वैचारिक जहर से बचाना है. लंबे समय से युवाओं के दिमाग में इस वैचारिक जहर का इंजेक्शन लगाकर उन्हें संविधान, लोकतंत्र और देश के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है. जादवपुर यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी सोच का जो सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ है, वो अचानक घटी घटना नहीं है. ये सोच-समझ कर प्लानिंग के साथ किया गया शक्ति-प्रदर्शन है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा.
23 अगस्त को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग मौजूद है. ये गैंग वंदे मातरम् गाने नहीं देता. राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं देता, लेकिन सरकार राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी.
अब समझिए. सीएम के इस बयान के बाद भी यूनिवर्सिटी की दीवार पर नक्सली समर्थक और लोकतंत्र विरोधी नारे लिख दिए गए. इसलिए हम इसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में सक्रिय दिमागी नक्सलियों का शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं. किशनजी जैसे बंदूक उठाने वाले नक्सलियों के वैचारिक बंधु दिमागी नक्सली, यूनिवर्सिटी में बैठकर देश विरोधी विचार से चुनौती दे रहे हैं. आज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक और साफ-साफ कहा कि ऐसी सोच वालों के लिए यूनिवर्सिटी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कोई जगह नहीं है.