मतगणना के सर्कुलर पर विवाद कितना जायज, SC ने दखल से क्यों किया इंकार?

पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर दो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं. एक लड़ाई ज़मीन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही है, जिसका नतीजा रविवार को आएगा. वहीं दूसरी लड़ाई ममता की टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.
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West Bengal Strong Room EVM Row: पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर दो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं. एक लड़ाई ज़मीन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही है, जिसका नतीजा रविवार को आएगा. वहीं दूसरी लड़ाई ममता की टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. दोनों के बीच अविश्वास का माहौल इस कदर है कि मतगणना से दो दिन पहले टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन टीएमसी की जल्द सुनवाई की मांग मान ली गई. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने शनिवार को विशेष सुनवाई की और 15 मिनट की सुनवाई के बाद टीएमसी की याचिका खारिज कर दी.
टीएमसी ने अपनी याचिका में 13 अप्रैल को एडिशनल CEO की ओर से जारी सर्कुलर को चुनौती दी थी. इस सर्कुलर में कहा गया था कि मतगणना में हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइज़र या असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/पीएसयू का होगा. टीएमसी का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी का यह आदेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है.
टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा कि उनका चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी से है. बीजेपी केंद्र में सरकार में है और केंद्रीय कर्मचारियों पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण है. इस लिहाज से मतगणना में पक्षपात होने का वाजिब आधार बनता है. टीएमसी के मुताबिक पहले से ही नियमों के अनुसार हर टेबल पर माइक्रो-ऑब्जर्वर होते हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारी ही होते हैं. इसके बावजूद, इस नए नियम के ज़रिए केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त मौजूदगी की व्यवस्था कर दी गई है. इसका कोई औचित्य नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह किस कैडर के अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए. कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर कहता है कि काउंटिंग सुपरवाइज़र या असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्र सरकार/पीएसयू का होगा. यानी इसके मुताबिक इस बात की गुंजाइश है कि काउंटिंग टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी हो सकते हैं.
कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों को तय करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है. अगर चुनाव आयोग सर्कुलर में यह भी कह देता कि काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तो भी हम दखल नहीं देते. कोर्ट ने कहा कि इस सर्कुलर में तो इस बात की गुंजाइश है कि राज्य स्तर के कर्मचारी भी मतगणना टेबल पर रहेंगे. हम इस सर्कुलर को नियमों के खिलाफ नहीं मानते.
चुनाव आयोग की ओर से वकील डी.एस. नायडू ने कहा कि इस सर्कुलर से साफ है कि मतगणना केंद्र पर केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी शामिल होंगे. रिटर्निंग ऑफिसर तो स्टेट कैडर के होते हैं. उनके पास शक्तियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं. इसके अलावा हर पार्टी के पोलिंग एजेंट भी वहाँ होंगे. इसलिए इस सर्कुलर के ज़रिए मतगणना में पक्षपात होने की टीएमसी की आशंका बेमानी है.
टीएमसी ने याचिका में तो निर्वाचन अधिकारी के सर्कुलर को चुनौती दी थी और इसे मनमाना व पक्षपाती करार दिया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के रुख और चुनाव आयोग की दलील के मद्देनजर उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपना अंदाज हल्का कर लिया.
सिब्बल ने कहा कि वे सर्कुलर को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि चाहते हैं कि मतगणना के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी भी रहें. सिब्बल ने कहा कि मतगणना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए. आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का प्रावधान पहले से ही है. इस बार भी मतगणना के बाद 45 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया है कि 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर को सही मायने में लागू किया जाएगा. कोर्ट चुनाव आयोग की इस दलील को रिकॉर्ड पर ले रहा है. आयोग के स्पष्टीकरण के मद्देनजर अब आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है.
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