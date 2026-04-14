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Hindi Newsदेशधर्मांतरण रैकेट बेनकाब, रील प्रोपेगेंडा एक्टिव, खाटू श्याम को लेकर क्या अफवाह फैलाई जा रही?

धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, रील प्रोपेगेंडा एक्टिव, खाटू श्याम को लेकर क्या अफवाह फैलाई जा रही?

बुद्धि के निचले स्तर पर मौजूद सनातन विरोधी सोशल इन्फ्लुएंसर गैंग कह रहा है कि 'खाटू श्याम' की अराधना का दौर खत्म हो गया है. कट्टरपंथियों का करीबी गिरोह प्रचार कर रहा है कि सनातनधर्मी कुछ महीने के बाद अपना आराध्य बदल लेते हैं. चाणक्य ने कहा है कि जो अपने धर्म का पालन करता है, वही शक्तिशाली होता है. इसलिए धर्म और संस्कृति पर अडिग रहकर लोगों को ऐसे पाखंड का पर्दाफाश करना चाहिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:22 AM IST
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धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, रील प्रोपेगेंडा एक्टिव, खाटू श्याम को लेकर क्या अफवाह फैलाई जा रही?

कुछ लोग हिंदू देवी-देवताओं और मंदिरों को लेकर विषैला दुष्प्रचार कर रहे हैं. ये एक विशेष श्रेणी के लोग हैं, जिनके सदस्य भारतीय मीडिया पर अपनी खीझ निकाल रहे हैं. उसी समूह की दूसरी शाखा के सदस्य सनातन के खिलाफ प्रचार फैला रहे हैं. यह लोग सनातनियों को स्वार्थी, लालची, वैचारिक रूप से अस्थिर और मानसिक, धार्मिक तौर पर भटका हुआ बता रहे हैं.

सामाजिक संचार माध्यम पर एक गिरोह व्यवस्थित रूप से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहा है.  गिरोह एक विशेष धर्म को सबसे बेहतर बताने के लिए हिंदू आस्था को छोटा बताने की साजिश रच रहा है. ये सब एकदम शातिराना अंदाज में हो रहा है. ये मतांतरण कराने वाले गिरोह की महीन साजिश है.

इस बीच डेढ़ मिनट का एक वीडियो वायरल कराया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सनातन के लिए नापाक निकृष्ट अधर्मी नकली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है. अब उसकी संगति और स्वभाव का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. इस वीडियो के जरिए एजेंडा चलाने वाले ये साबित करना चाहते हैं कि सनातनी कभी अपनी आस्था पर अडिग नहीं रहते हैं. सनातनधर्मी समय-समय पर फैशनेबल ट्रेंड की तरह अपना आराध्य बदलते रहते हैं.

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यानी वे धार्मिक और मानसिक तौर पर कमजोर हैं. सनातनी आस्था पर ये चोट सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति नहीं कर रहा है. सनातन को कमजोर साबित करने और सनातनी आस्था पर चोट पहुंचाने वाला ये दुष्प्रचार बहुत संगठित तौर पर चल रहा है. दिल्ली से लेकर वृंदावन तक इस गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं.

नोबल पुरस्कार विजेता दार्शनिक बर्ट्रेड रसेल ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा खुद को पूरी तरह सही मानते हैं. ये बात सामाजिक संचार माध्यम पर सनातन के खिलाफ प्रचार फैलानेवाले शातिर पाकिस्तानी प्रेमी गिरोह के लिए सौ फीसदी सही साबित होती है.  

इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि लचीलापन और उदारता ही सनातन की पहचान है. सनातन में एक नहीं, तैंतीस कोटि देवताओं की मान्यता है. सनातनधर्मी उस प्रकृति को भी पूजते हैं, जिनसे जीवन मिलता है. जल, वायु, आकाश, सूरज और चंद्रमा जो मानवता के आधार हैं, सनातन धर्म को मानने वाले सबको पूजते हैं. इन प्रचारवादियों को यह उदार विचार समझ में नहीं आता कि सनातन, बांधता नहीं मुक्त करता है. सनातनधर्मी किसी एक विचार, एक देवता या एक ग्रंथ में बंधे हुए नहीं रहते हैं. वे महाकाल, खाटू श्याम, मां दुर्गा, भगवान कृष्ण या किसी भी अन्य देवी-देवता की उपासना करते हैं.

'सनातन बांधता नहीं'

ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन का मूल चरित्र ही उदारता है. सनातन आस्तिकों को बांधता नहीं है. क्योंकि जो धर्म बांधता है, वो एक दायरा तय कर देता है. ये दायरा अपने अनुयायियों को कट्टरता की तरफ ले जाता है. देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ऊंचा उठाना है उसे विभाजित करना नहीं है. ये बात कट्टरपंथी सोच के फ्रेम में कैद पाकिस्तान प्रेमी समूह भी समझता है. लेकिन उसे कुछ लोगों की मदद करनी है, इसलिए वो घूम-घूम कर बता रहा है कि हिंदू मानसिक और धार्मिक स्तर पर कमजोर हैं.  

टाइमिंग देखिए, नासिक का बीपीओ धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होते ही ये लोग हिंदुओं को निशाना बनाने लगे.

क्योंकि नासिक में कार्पोरेट धर्मांतरण वाले पाप से ध्यान भटकाना था. ये लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि हिंदू आस्था कमजोर होती है इसलिए धर्मांतरण होता है. ऐसे में आपको नासिक के कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ चले अभियान के बारे में नई जानकारी देते हैं. नासिक में एक बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के कॉल केंद्र में कार्पोरेट धर्मांतरण का पाप साल 2022 से चल रहा था. 7 महिला पुलिसकर्मियों ने इस कॉल सेंटर में पहले काम किया, उसके बाद कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ.

कैसे हुआ पर्दाफाश

कॉल सेंटर में काम करने वाली एक महिला का पहनावा अचानक बदल गया. वो रमजान में रोजा रखने लगी. महिला के सनातनी परिवार को शक हुआ. परिवार ने पूछताछ की तो उसने ऑफिस में चल रहे कॉर्पोरेट धर्मांतरण गिरोह की पूरी सच्चाई बताई. परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के पास अब भी सबूत नहीं थे. ऐसे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सात महिला पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर उन्हें कंपनी में नौकरी दिलाने की योजना बनाई. पहचान बदलकर महिला पुलिसकर्मियों ने कॉल केंद्र में नौकरी के लिए आवेदन किया. उन्हें तत्काल नौकरी भी मिल गई. कॉल सेंटर में काम करते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह के संदिग्धों के खिलाफ सबूत जुटाए.

चालीस से ज्यादा निगरानी कैमरों की फुटेज जुटाई गई. जब कई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ आ गए, तब आरोपियों को उठाकर जेल भए दिया. सबूतों के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखकर धर्मांतरण रैकेट चलाने वालों की गिरफ्तारी संभव हुई.

जानते हैं हिंदू आस्था को कमजोर बतानेवाले और कार्पोरेट धर्मांतरण का गिरोह चलानेवालों में क्या समानता है. दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है. बहुत गौर से समझिएगा. धर्मांतरण का कार्पोरेट गिरोह चलानेवाले पीड़ितों से यह कहते थे, जब भगवान हनुमान बंदर थे तो उनकी मां मनुष्य कैसे हुईं. यानी वे बताना चाहते थे तुम्हारी आस्था तर्कसंगत नहीं है. यही बात सामाजिक प्रभावक का गिरोह भी कह रहा है. कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह चलानेवाले कहते थे कि जब पार्वती जी को पता है कि गणेश हमारा बेटा है तो शंकर जी को क्यों नहीं पता था. यानी वे बता रहे थे कि सनातन धर्म तर्कसंगत नहीं है. सोशल इन्फ्लुएंसर्स का गिरोह भी यही साबित करना चाहता है.

कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह पीड़ित हिंदुओं से कहता था कि तुम्हारे तो सारे भगवान दिखते हैं, जो दिखता है वो भगवान कैसे हो सकता है. इन्हीं कुतर्कों से कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह पीड़ित हिंदू कर्मचारियों का मस्तिष्क धोता था. उन्हें धार्मिक और वैचारिक तौर पर कमजोर साबित कर धर्मांतरण कराता था. यही काम पाकिस्तान परस्त सामाजिक प्रभावक का समूह भी कर रहा है. वे भी यही बता रहे हैं कि हिंदू आस्था कमजोर है. ये फैशन के ट्रेंड की तरह अपना भगवान बदल लेते हैं. समझिए यहां संदेश दिया जा रहा है कि जिनकी आस्था मजबूत है वहां चले जाओ यानी धर्मांतरण कर लो. 

यही काम नासिक में सीधे-सीधे कॉर्पोरेट धर्मांतरण गिरोह कर रहा था. फर्क सिर्फ इतना है कि कार्पोरेट धर्मांतरण गिरोह सीधे धर्मांतरण करा रहा था, जबकि सामाजिक प्रभावक का गिरोह धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है. लेकिन इन्हें ये भी समझना चाहिए ये सनातनधर्मियों को जहां पहुंचने की बात कह रहे हैं वहां जो लोग पहुंचे हैं वे भी धर्म बदल कर ही पहुंचे हैं. उनका इतिहास भी सनातन से ही जुड़ता है.

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि सच्चा धर्म मनुष्य को स्वतंत्र और उदार बनाता है. हम सभी जानते हैं पाकिस्तान प्रेमी गिरोह का उदारता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. जैसे मेढक एक कुएं को ही पूरा संसार समझता है वैसे ही पाकिस्तान प्रेमी गिरोह अपने संकीर्ण और एक दायरे में बंधे विचारों को ही सबकुछ समझता है. सोचिए जिनके लिए एक घेरे में कैद रहना ही सबसे उत्तम व्यवस्था हो वे भला वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व कैसे समझेंगे.  

सनातनियों की आस्था 1000 फीसदी मजबूत हुई

सामाजिक प्रभावक का पाकिस्तान प्रेमी गिरोह जो अफवाह फैला रहा है ज़ी न्यूज़ की टीम ने उसकी तथ्यात्म जांच की. कहीं का वीडियो और कहीं के विचार जोड़कर सनातनी आस्था को कमजोर साबित करने का जो प्रचार रूपरेखा खड़ा किया जा रहा है उस फर्जीवाड़े को समझने के लिए हम एक आंकड़ा आपसे साझा कर रहे हैं. काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 1919 में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे. जबकि 2025 में करीब पंद्रह करोड़ श्रद्धालु पहुंचे. यानी करीब सात सौ प्रतिशत श्रद्धालु बढ़ गए. अयोध्या में 1919 में 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे. 2025 में 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे. करीब एक हजार प्रतिशत ज्यादा. मथुरा-वृंदावन में 1919 में करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन 2025 में 9 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी करीब पांच सौ प्रतिशत ज्यादा भक्त पहुंचे. आंकड़े बता रहे हैं कि सनातनियों की आस्था कमजोर नहीं मजबूत हुई है. 

हिंदू श्रद्धालु तीर्थ स्थलों मंदिरों में धार्मिक उत्सव और मुहूर्त के मुताबिक अपने इष्ट के दर्शन करने जाते हैं. पहले सुनिए इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने आज क्या कहा. सोचिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है फिर ये सामाजिक प्रभावक लोगों के मन में ये भाव क्यों भर रहे हैं कि हिंदू अस्थिर होते हैं. उनकी आस्था कमजोर होती है. वे वैचारिक और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं. 

क्यों सनातन को छोटा बता रहे?

समझिए इनका उद्देश्य सनातन के मुकाबले एक खास धर्म को मजबूत बताना है और ये बताना है कि जिनकी धार्मिक आस्था मजबूत होती है वे एक जगह होते हैं. इसलिए तुम भी वहां आ जाओ जो एक जगह हैं यानी धर्मांतरण कर लो. यही काम झांसी का अहमद खान शिक्षक बनकर कर रहा था. यही काम नासिक में कार्पोरेट धर्मांतरण का नेटवर्क चलानेवाले टीम लीडर बन कर कर रहे थे. यही काम ये पाकिस्तान प्रेमी समूह सामाजिक प्रभावक बनकर कर रहा है. वैसे इनफ्लुएंसर बनकर तो अब आतंकवादियों की भर्ती भी की जा रही है. जानते हैं इन सबका चेहरा अलग है, जगह अलग है, शब्द अलग हैं, लेकिन मकसद एक है. इनका बॉस भी एक ही है. इन सबका कनेक्शन कभी सीधे तो कभी घुमा फिरा कर पाकिस्तान से जुड़ता है. 

सनातन विरोधी सोच का मुख्यालय पाकिस्तान

सनातन और भारत विरोधी सोच के जिस विचार का ये प्रचार करते हैं, उसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान है. पहले आप पाकिस्तान में बैठे इनके बॉस की बात समझिए जो बात मौलाना फजलुर रहमान खुलकर बोलता है, वही बात पाकिस्तान प्रेमी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घुमा फिरा कर बोल रहे हैं. दोनों के लिए मजबूत हिंदू खतरा है. इसलिए सनातन आस्था को कमजोर बताकर कमजोर करने की साजिश हो रही है.

इस सनातन विरोधी सोच का मुख्यालय पाकिस्तान है. पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी इनके वैचारिक और आर्थिक आका हैं. यही इनका मूल्यांकन करते हैं. इन्हें प्रदर्शन पर रेटिंग देते हैं. ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. ये लोग पत्रकार की शक्ल में सामने आते हैं. कभी सोशल एक्टिविस्ट बनकर तो कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर तो कभी कार्पोरेट धर्मांतरण वाले टीम लीडर के तौर पर. फिलहाल इतना ही कहेंगे कि बहुरूपियों को पहचानिए, इनके कुतर्कों और दुस्प्रचार से सावधान रहिए.s

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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