कोरोना: एक दिन में 2.82 लाख से अधिक नए मामले, 441 की मौत के साथ इतने एक्टिव केस

नई दिल्ली: देश में रोजाना लाखों की संख्या में कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस सामने आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है मानो एक बार फिर कोरोना बम फूटा हो. बुधवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख 82 हजार 970 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसी दौरान कोरोना के कारण 441 लोगों की मौत हुई है.

बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कल के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 44,889 की बढ़ोतरी हुई है. देश में रोजाना की संक्रमण दर 15.13 फीसदी हो गई है. भारत में इस समय एक्टिव केस 18,31,000 हैं. ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8961 हो गए हैं. यह कल के मुकाबले 0.79 फीसदी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, 'COVID-19 के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब हर कोई अपना लक्ष्य और दायित्व जानता हो. हर समय कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें.' इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक तस्वीर भी शेयर की है. इस तस्वीर में कोरोना को लेकर '5 क' के कुछ खास नियम भी बताए हैं. इनको अमल में लाकर कोरोना से बचने और इसे फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है.

